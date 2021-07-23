https://ria.ru/20210723/musor-1742554512.html
В Приамурье изменят нормативы накопления мусора для юрлиц
В Приамурье изменят нормативы накопления мусора для юрлиц - РИА Новости, 23.07.2021
В Приамурье изменят нормативы накопления мусора для юрлиц
Норматив накопления мусора для юридических лиц пересчитают в Приамурье в ближайшее время, сообщил губернатор Василий Орлов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:38
2021-07-23T14:38
2021-07-23T14:38
архангельская область
россия
российский экологический оператор
василий орлов (губернатор)
архангельская область
мусор
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Норматив накопления мусора для юридических лиц пересчитают в Приамурье в ближайшее время, сообщил губернатор Василий Орлов в Telegram-канале."Пересчитываем нормативы накопления мусора для юрлиц. В ближайшее время подпишу соответствующее постановление. Много раз обсуждали эту тему с бизнесом. Потом больше года проводили замеры ТКО, анализировали структуру и прочие факторы. Многие сферы бизнеса просто физически не производили столько мусора, сколько было установлено в тарифе", - сообщил Орлов.Он уточнил, что к работе для пересчёта норматива привлекали Научно-техническую ассоциацию "Академия коммунального хозяйства" и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор".Глава Приамурья заявил, что, по его мнению, нормативы нужно пересматривать на регулярной основе и своевременно изменять, чтобы они соответствовали "сегодняшним реалиям"."Следующее исследование будет в 2023 году", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20210720/infrastruktura-1742031216.html
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россия, российский экологический оператор, василий орлов (губернатор), архангельская область, мусор
В Приамурье изменят нормативы накопления мусора для юрлиц
Губернатор Архангельской области Орлов: нормативы накопления мусора для юрлиц изменят в Приамурье