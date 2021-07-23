https://ria.ru/20210723/murashko-1742537094.html

Мурашко заявил о росте темпов производства вакцин против коронавируса

Мурашко заявил о росте темпов производства вакцин против коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021

Мурашко заявил о росте темпов производства вакцин против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о приросте в РФ темпов производства вакцин от коронавируса, отработаны вопросы их доставки в регионы. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:24

2021-07-23T13:24

2021-07-23T13:35

михаил мурашко

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о приросте в РФ темпов производства вакцин от коронавируса, отработаны вопросы их доставки в регионы."Отработаны вопросы логистические доставки вакцин в регионы, компания-подрядчик сегодня сформировала новые вопросы, и мы держим это на контроле. Прирост темпов производства вакцины отмечается, но мы видим, что и потребность возрастает, поэтому к производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но не снижая вопросов качества ", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в качестве вакцин от коронавируса, которые доходят до россиян, можно быть уверенными."Повторюсь, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля... поэтому можно быть уверенным за качество вакцины, которая доходит до каждого гражданина РФ", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html

https://ria.ru/20210723/vaktsiny-1742492570.html

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михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество