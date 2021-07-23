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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/murashko-1742537094.html
Мурашко заявил о росте темпов производства вакцин против коронавируса
Мурашко заявил о росте темпов производства вакцин против коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
Мурашко заявил о росте темпов производства вакцин против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о приросте в РФ темпов производства вакцин от коронавируса, отработаны вопросы их доставки в регионы. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:24
2021-07-23T13:35
михаил мурашко
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о приросте в РФ темпов производства вакцин от коронавируса, отработаны вопросы их доставки в регионы."Отработаны вопросы логистические доставки вакцин в регионы, компания-подрядчик сегодня сформировала новые вопросы, и мы держим это на контроле. Прирост темпов производства вакцины отмечается, но мы видим, что и потребность возрастает, поэтому к производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но не снижая вопросов качества ", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в качестве вакцин от коронавируса, которые доходят до россиян, можно быть уверенными."Повторюсь, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля... поэтому можно быть уверенным за качество вакцины, которая доходит до каждого гражданина РФ", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html
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михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
13:24 23.07.2021 (обновлено: 13:35 23.07.2021)
 
Мурашко заявил о росте темпов производства вакцин против коронавируса

Министр здравоохранения Мурашко: вопросы доставки вакцин против коронавируса отработаны

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет давление женщине перед вакцинацией от COVID-19 в Санкт-Петербурге
Медицинский сотрудник измеряет давление женщине перед вакцинацией от COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о приросте в РФ темпов производства вакцин от коронавируса, отработаны вопросы их доставки в регионы.
"Отработаны вопросы логистические доставки вакцин в регионы, компания-подрядчик сегодня сформировала новые вопросы, и мы держим это на контроле. Прирост темпов производства вакцины отмечается, но мы видим, что и потребность возрастает, поэтому к производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но не снижая вопросов качества ", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
13:25Распространение коронавируса
Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в качестве вакцин от коронавируса, которые доходят до россиян, можно быть уверенными.
"Повторюсь, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля... поэтому можно быть уверенным за качество вакцины, которая доходит до каждого гражданина РФ", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
09:55Распространение коронавируса
Мурашко заявил о продолжении работы над вакцинами от коронавируса
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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