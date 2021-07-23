Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/moskva-1742493230.html
В московских ЗАГСах отменили предварительную запись
В московских ЗАГСах отменили предварительную запись - РИА Новости, 23.07.2021
В московских ЗАГСах отменили предварительную запись
В столичных ЗАГСах отменили предварительную запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, теперь отделы ЗАГС и Дворцы... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:58
2021-07-23T09:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150612/09/1506120925_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_b7a0670326c8d9df53c78d03132aade8.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В столичных ЗАГСах отменили предварительную запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Столичные ЗАГСы работали по предварительной записи с 15 июня. Такая мера была введена из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в столице. С того момента ЗАГСы оказали более 58 тысяч услуг: на личном приеме горожане подали более 3,5 тысячи заявлений на заключение брака, около 16 тысяч человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам. Около 4,5 тысячи заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в социальных сетях, что сократило количество личных посещений. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы",- сообщила Ракова.Она также отметила, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС.Она напомнила, что во время работы по предварительной записи регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводилась в назначенные даты и время. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания консультировали заявителей по телефону.Больше всего заявлений о заключении брака за период особого режима работы было подано во Дворец бракосочетания №4, около 750.Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 в загсах и дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства. Перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются, также запрещен вход посетителям с высокой температурой.
https://ria.ru/20210721/pasport-1742246359.html
https://ria.ru/20201202/brak-1587214532.html
https://ria.ru/20210722/shtamp-1742408457.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150612/09/1506120925_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_320f85fc41320fa5fc0de5dc6625afce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
09:58 23.07.2021
 
В московских ЗАГСах отменили предварительную запись

В московских ЗАГСах отменили предварительную запись, введенную из-за ситуации с COVID-19

© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Fotolia / alex.pin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В столичных ЗАГСах отменили предварительную запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Столичные ЗАГСы работали по предварительной записи с 15 июня. Такая мера была введена из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в столице. С того момента ЗАГСы оказали более 58 тысяч услуг: на личном приеме горожане подали более 3,5 тысячи заявлений на заключение брака, около 16 тысяч человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам. Около 4,5 тысячи заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в социальных сетях, что сократило количество личных посещений. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы",- сообщила Ракова.
Во время церемонии заключения брака - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 17:17
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Она также отметила, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС.
Она напомнила, что во время работы по предварительной записи регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводилась в назначенные даты и время. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания консультировали заявителей по телефону.
Семейная пара - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 08:00Наука
Одна сатана? Как годы брака отражаются на лице супругов
Больше всего заявлений о заключении брака за период особого режима работы было подано во Дворец бракосочетания №4, около 750.
Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 в загсах и дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства. Перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются, также запрещен вход посетителям с высокой температурой.
Венчание - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 19:00Религия и мировоззрение
Священник рассказал, нужен ли верующим штамп о браке в паспорте
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
Лента новостейМолния