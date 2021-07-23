https://ria.ru/20210723/moskva-1742493230.html

В московских ЗАГСах отменили предварительную запись

В московских ЗАГСах отменили предварительную запись - РИА Новости, 23.07.2021

В московских ЗАГСах отменили предварительную запись

В столичных ЗАГСах отменили предварительную запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, теперь отделы ЗАГС и Дворцы... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:58

2021-07-23T09:58

2021-07-23T09:58

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В столичных ЗАГСах отменили предварительную запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Столичные ЗАГСы работали по предварительной записи с 15 июня. Такая мера была введена из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в столице. С того момента ЗАГСы оказали более 58 тысяч услуг: на личном приеме горожане подали более 3,5 тысячи заявлений на заключение брака, около 16 тысяч человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам. Около 4,5 тысячи заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в социальных сетях, что сократило количество личных посещений. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы",- сообщила Ракова.Она также отметила, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС.Она напомнила, что во время работы по предварительной записи регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводилась в назначенные даты и время. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания консультировали заявителей по телефону.Больше всего заявлений о заключении брака за период особого режима работы было подано во Дворец бракосочетания №4, около 750.Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 в загсах и дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства. Перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются, также запрещен вход посетителям с высокой температурой.

https://ria.ru/20210721/pasport-1742246359.html

https://ria.ru/20201202/brak-1587214532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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