https://ria.ru/20210723/minvostokrazvitiya-1742513719.html
Глава Минвостокразвития заболел COVID-19
Глава Минвостокразвития заболел COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Глава Минвостокразвития заболел COVID-19
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заболел коронавирусом и сейчас работает дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:42
2021-07-23T11:42
2021-07-23T11:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей чекунков
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заболел коронавирусом и сейчас работает дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Министр получил положительный результат теста на коронавирус, находится на самоизоляции", - сказали в пресс-службе.Как уточнили в ведомстве, министр чувствует себя нормально."Работает дистанционно, будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеоконференцсвязи", - добавили в Минвостокразвития.
https://ria.ru/20210723/vaktsiny-1742492570.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), общество
11:42 23.07.2021 (обновлено: 11:49 23.07.2021)
Глава Минвостокразвития заболел COVID-19
Глава Минвостокразвития Чекунков заболел COVID-19