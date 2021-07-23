https://ria.ru/20210723/minvostokrazvitiya-1742513719.html

Глава Минвостокразвития заболел COVID-19

Глава Минвостокразвития заболел COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

Глава Минвостокразвития заболел COVID-19

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заболел коронавирусом и сейчас работает дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:42

2021-07-23T11:42

2021-07-23T11:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей чекунков

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заболел коронавирусом и сейчас работает дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Министр получил положительный результат теста на коронавирус, находится на самоизоляции", - сказали в пресс-службе.Как уточнили в ведомстве, министр чувствует себя нормально."Работает дистанционно, будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеоконференцсвязи", - добавили в Минвостокразвития.

https://ria.ru/20210723/vaktsiny-1742492570.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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