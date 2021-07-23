https://ria.ru/20210723/medpomosch-1742570573.html

Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов

Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов - РИА Новости, 23.07.2021

Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов

Центр хирургической помощи больным эпилепсией откроется в Рязани на базе областной клинической больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:57

2021-07-23T15:57

2021-07-23T15:57

рязанская область

николай любимов

здоровье - общество

рязань

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730335359_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_6865e86b4a90f029917ff6665c006158.jpg

РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Центр хирургической помощи больным эпилепсией откроется в Рязани на базе областной клинической больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Подготовку к открытию центра обсудили в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов и главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, директор Университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Владимир Крылов.Центр создается в рамках реализации в Рязанской области пилотного проекта "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в РФ". Как сообщил на встрече Крылов, оперативное лечение таких форм эпилепсии даст нескольким тысячам рязанцев шанс вернуться к нормальной жизни.В свою очередь, Любимов подчеркнул, что повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан, в том числе, в кооперации с ведущими медицинскими учреждениями страны, – один из приоритетов работы областного правительства.

https://ria.ru/20210721/soglashenie-1742252764.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, здоровье - общество, рязань, рязанская область