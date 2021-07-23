Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Центр хирургической помощи больным эпилепсией откроется в Рязани на базе областной клинической больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подготовку к открытию центра обсудили в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов и главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, директор Университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Владимир Крылов.
Центр создается в рамках реализации в Рязанской области пилотного проекта "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в РФ". Как сообщил на встрече Крылов, оперативное лечение таких форм эпилепсии даст нескольким тысячам рязанцев шанс вернуться к нормальной жизни.
В свою очередь, Любимов подчеркнул, что повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан, в том числе, в кооперации с ведущими медицинскими учреждениями страны, – один из приоритетов работы областного правительства.
"Ваше деятельное участие в подготовке к открытию центра хирургической помощи пациентам с эпилепсией свидетельствует об укреплении сотрудничества между нашими медицинскими учреждениями и лучшими клиниками страны. У нас уже налажены такие контакты по сердечно-сосудистому профилю, онкологии, трансплантологии, которую за короткий срок создали у нас с нуля. И конечно, хочется поблагодарить за помощь московских коллег в особых случаях, когда телемедицина спасает жизни", - отметил губернатор.