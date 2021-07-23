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Рязанская область
https://ria.ru/20210723/medpomosch-1742570573.html
Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов
Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов - РИА Новости, 23.07.2021
Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов
Центр хирургической помощи больным эпилепсией откроется в Рязани на базе областной клинической больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:57
2021-07-23T15:57
рязанская область
николай любимов
здоровье - общество
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Центр хирургической помощи больным эпилепсией откроется в Рязани на базе областной клинической больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Подготовку к открытию центра обсудили в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов и главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, директор Университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Владимир Крылов.Центр создается в рамках реализации в Рязанской области пилотного проекта "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в РФ". Как сообщил на встрече Крылов, оперативное лечение таких форм эпилепсии даст нескольким тысячам рязанцев шанс вернуться к нормальной жизни.В свою очередь, Любимов подчеркнул, что повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан, в том числе, в кооперации с ведущими медицинскими учреждениями страны, – один из приоритетов работы областного правительства.
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николай любимов, здоровье - общество, рязань, рязанская область
15:57 23.07.2021
 

Любимов: повышение доступности медицинской помощи – один из приоритетов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Центр хирургической помощи больным эпилепсией откроется в Рязани на базе областной клинической больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подготовку к открытию центра обсудили в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов и главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, директор Университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Владимир Крылов.
Центр создается в рамках реализации в Рязанской области пилотного проекта "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в РФ". Как сообщил на встрече Крылов, оперативное лечение таких форм эпилепсии даст нескольким тысячам рязанцев шанс вернуться к нормальной жизни.
В свою очередь, Любимов подчеркнул, что повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан, в том числе, в кооперации с ведущими медицинскими учреждениями страны, – один из приоритетов работы областного правительства.
"Ваше деятельное участие в подготовке к открытию центра хирургической помощи пациентам с эпилепсией свидетельствует об укреплении сотрудничества между нашими медицинскими учреждениями и лучшими клиниками страны. У нас уже налажены такие контакты по сердечно-сосудистому профилю, онкологии, трансплантологии, которую за короткий срок создали у нас с нуля. И конечно, хочется поблагодарить за помощь московских коллег в особых случаях, когда телемедицина спасает жизни", - отметил губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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