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Биография Серджо Маттареллы
Биография Серджо Маттареллы - РИА Новости, 23.07.2021
Биография Серджо Маттареллы
Итальянский политик, президент Италии Серджо Маттарелла (Sergio Mattarella) родился 23 июля 1941 года в Палермо (Италия, Сицилия). РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:16
2021-07-23T02:16
серджо маттарелла
палермо
справки
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Итальянский политик, президент Италии Серджо Маттарелла (Sergio Mattarella) родился 23 июля 1941 года в Палермо (Италия, Сицилия). Его отец Бернардо Маттарелла был известным политикомХристианско-демократической партии (ХДП), а старший брат Пьерсанти Маттарелла – губернатором Сицилии, убитым мафией 6 января 1980 года. Серджо Маттарелла в 1964 году окончил Римский университет Ла Сапиенца, где изучал право. С 1965 года преподавал конституционное право на юридическом факультете университета Палермо, в 1967 году был зарегистрирован в коллегии адвокатов в Палермо. В университете Маттарелла преподавал до 1983 года, когда был избран в Палату депутатов по спискам ХДП на Сицилии. Оставался членом Палаты депутатов до 2008 годаВ ноябре 1984 года председатель ХДП Чириако Де Мита назначил Маттареллу руководителем провинциального отделения ХДП. В парламенте Маттарелла входил в Комиссию по конституционным вопросам, Комитет по иностранным делам и Комитет по законодательству, в котором он был председателем.С 29 июня 2006 года по 28 апреля 2008 года возглавлял в Палате XV созыва Юридическую комиссию по личному составу. Одним из самых значимых достижений за время его работы в парламенте стал так называемый "закон Маттарелла", который устанавливал в Италии мажоритарно-пропорциональную избирательную систему на период с 1993 по 2005 год. Маттарелла также занимал различные должности в правительстве.В 1987-1989 года был министром по связям с парламентом в первом правительстве Джованни Гориа, а затем в первом правительстве Чириако Де Мита.В 1989 году был назначен министром образования в шестом правительстве Джулио Андреотти, досрочно ушел в отставку 27 июля 1990 года.С октября 1998 года по декабрь 1999 года был заместителем председателя Совета министров Италии в первом правительстве Массимо Д'Алема. Затем занимал пост министра обороны во втором правительстве Массимо Д'Алема и во втором правительстве Джулиано Амато. 5 октября 2011 года Маттарелла был избран парламентом в состав Конституционного суда Италии. 11 октября 2011 года принял присягу и вступил в должность. 28 января 2015 года премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил Серджо Маттареллу основным кандидатом правящей Демократической партии на президентских выборах. 31 января 2015 года Маттарелла был избран президентом Италии. Согласно Конституции, глава государства был избран национальным парламентом на совместном заседании палат с участием представителей всех 20 областей страны. Серджо Маттарелла – кавалер Большого Креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (награжден 24 октября 2011 года по инициативе президента Италии). Был женат на Марисе Кьядзесе, которая скончалась в марте 2012 года. У него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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серджо маттарелла, палермо, справки
02:16 23.07.2021
 

Биография Серджо Маттареллы

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Италии Серджио Маттарелла
Президент Италии Серджио Маттарелла - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
Итальянский политик, президент Италии Серджо Маттарелла (Sergio Mattarella) родился 23 июля 1941 года в Палермо (Италия, Сицилия).
Его отец Бернардо Маттарелла был известным политикомХристианско-демократической партии (ХДП), а старший брат Пьерсанти Маттарелла – губернатором Сицилии, убитым мафией 6 января 1980 года.
Серджо Маттарелла в 1964 году окончил Римский университет Ла Сапиенца, где изучал право. С 1965 года преподавал конституционное право на юридическом факультете университета Палермо, в 1967 году был зарегистрирован в коллегии адвокатов в Палермо.
В университете Маттарелла преподавал до 1983 года, когда был избран в Палату депутатов по спискам ХДП на Сицилии. Оставался членом Палаты депутатов до 2008 года
В ноябре 1984 года председатель ХДП Чириако Де Мита назначил Маттареллу руководителем провинциального отделения ХДП.
В парламенте Маттарелла входил в Комиссию по конституционным вопросам, Комитет по иностранным делам и Комитет по законодательству, в котором он был председателем.
С 29 июня 2006 года по 28 апреля 2008 года возглавлял в Палате XV созыва Юридическую комиссию по личному составу.
Одним из самых значимых достижений за время его работы в парламенте стал так называемый "закон Маттарелла", который устанавливал в Италии мажоритарно-пропорциональную избирательную систему на период с 1993 по 2005 год.
Маттарелла также занимал различные должности в правительстве.
В 1987-1989 года был министром по связям с парламентом в первом правительстве Джованни Гориа, а затем в первом правительстве Чириако Де Мита.
В 1989 году был назначен министром образования в шестом правительстве Джулио Андреотти, досрочно ушел в отставку 27 июля 1990 года.
С октября 1998 года по декабрь 1999 года был заместителем председателя Совета министров Италии в первом правительстве Массимо Д'Алема.
Затем занимал пост министра обороны во втором правительстве Массимо Д'Алема и во втором правительстве Джулиано Амато.
5 октября 2011 года Маттарелла был избран парламентом в состав Конституционного суда Италии. 11 октября 2011 года принял присягу и вступил в должность.
28 января 2015 года премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил Серджо Маттареллу основным кандидатом правящей Демократической партии на президентских выборах.
31 января 2015 года Маттарелла был избран президентом Италии. Согласно Конституции, глава государства был избран национальным парламентом на совместном заседании палат с участием представителей всех 20 областей страны.
Серджо Маттарелла – кавалер Большого Креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (награжден 24 октября 2011 года по инициативе президента Италии).
Был женат на Марисе Кьядзесе, которая скончалась в марте 2012 года. У него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Серджо МаттареллаПалермоСправки
 
 
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