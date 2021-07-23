https://ria.ru/20210723/maks-2021-1742494663.html
На МАКС-2021 продали более 160 единиц авиатехники, в том числе 58 SSJ100
На МАКС-2021 продали более 160 единиц авиатехники, в том числе 58 SSJ100 - РИА Новости, 23.07.2021
На МАКС-2021 продали более 160 единиц авиатехники, в том числе 58 SSJ100
Предприятия "Ростеха" подписали соглашений на МАКС-2021 на 161 единицу авиатехники, включая 58 самолетов SSJ100, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:07
2021-07-23T10:07
2021-07-23T10:12
авиасалон макс
макс-2021
sukhoi superjet
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
московская область (подмосковье)
жуковский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.) 23 июл - РИА Новости. Предприятия "Ростеха" подписали соглашений на МАКС-2021 на 161 единицу авиатехники, включая 58 самолетов SSJ100, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."Структуры госкорпорации "Ростех" заключили соглашения на поставки 161 единицы авиатехники. Так, ОАК поставит заказчикам 58 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 19 региональных Ил-114-300. "Вертолеты России" заключили соглашения на поставку 84 вертолетов, в числе которых Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8, "Ансат", - говорится в сообщении.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210721/mig-35-1742125818.html
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авиасалон макс, макс-2021, sukhoi superjet, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), московская область (подмосковье), жуковский
10:07 23.07.2021 (обновлено: 10:12 23.07.2021)
На МАКС-2021 продали более 160 единиц авиатехники, в том числе 58 SSJ100
Предприятия "Ростеха" на МАКС-2021 продали более 160 единиц авиатехники, в том числе 58 SSJ100