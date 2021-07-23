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СМИ: число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 129 человек
СМИ: число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 129 человек - РИА Новости, 23.07.2021
СМИ: число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 129 человек
Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло 129, сообщает газета Times of India со ссылкой на управление по борьбе с... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T19:36
2021-07-23T19:36
махараштра
индия
мумбаи
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло 129, сообщает газета Times of India со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.Ранее издание сообщило, что непрекращающиеся ливни привели к сходу трех оползней в округе Райгад, в результате погибли 36 человек."За последние 48 часов число жертв в штате Махараштра достигло 129. Большая часть смертей приходится на округа Райгад и Сатара", - заявил представитель управления.Согласно изданию, число погибших в Райгаде из-за оползней увеличилось до 38. Несколько человек погибли в наводнениях. Общее количество жертв непогоды в Сатаре составило 27. Зафиксированы смерти и в других округах на востоке Махараштры, а именно в Гондии и Чандрапуре. В прибрежном округе Ратнагири не менее 10 человек могут находиться под обломками из-за схода оползня.Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
https://ria.ru/20210723/indiya-1742486054.html
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махараштра, индия, мумбаи, в мире
19:36 23.07.2021
 
СМИ: число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 129 человек

Times of India: число жертв непогоды в штате Махараштра в Индии достигло 129 человек

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкСитуация в Индии в связи с коронавирусом
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло 129, сообщает газета Times of India со ссылкой на управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Ранее издание сообщило, что непрекращающиеся ливни привели к сходу трех оползней в округе Райгад, в результате погибли 36 человек.
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"За последние 48 часов число жертв в штате Махараштра достигло 129. Большая часть смертей приходится на округа Райгад и Сатара", - заявил представитель управления.
Согласно изданию, число погибших в Райгаде из-за оползней увеличилось до 38. Несколько человек погибли в наводнениях. Общее количество жертв непогоды в Сатаре составило 27. Зафиксированы смерти и в других округах на востоке Махараштры, а именно в Гондии и Чандрапуре. В прибрежном округе Ратнагири не менее 10 человек могут находиться под обломками из-за схода оползня.
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
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