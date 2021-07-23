https://ria.ru/20210723/liven-1742486161.html
Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий
Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий - РИА Новости, 23.07.2021
Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий
Сильный дождь, прошедший в Ростове-на-Дону в четверг вечером, подтопил несколько зданий и привокзальную площадь, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:01
2021-07-23T09:01
2021-07-23T12:37
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742522619_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_ce95fe9e788c4fd796720ed96aaa9d03.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Сильный дождь, прошедший в Ростове-на-Дону в четверг вечером, подтопил несколько зданий и привокзальную площадь, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.В четверг вечером после продолжительной жары в городе прошел сильный дождь."В результате выпавших осадков произошло подтопление низменных участков", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что пожарно-спасательные подразделения откачивали воду в районе привокзальной площади, многоэтажного дома на улице Ленина, 109/5, а также из подвала технического здания на территории детского сада №15.К работам привлекались более 30 человек и 12 единиц техники. Эвакуация населения не проводилась, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210621/zatoplenie-1737893686.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742522619_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_308411912e0b980673ea89cd15a80506.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
09:01 23.07.2021 (обновлено: 12:37 23.07.2021)
Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий
Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий и площадь