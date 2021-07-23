https://ria.ru/20210723/liven-1742486161.html

Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий

Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий - РИА Новости, 23.07.2021

Ливень в Ростове-на-Дону подтопил несколько зданий

Сильный дождь, прошедший в Ростове-на-Дону в четверг вечером, подтопил несколько зданий и привокзальную площадь, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:01

2021-07-23T09:01

2021-07-23T12:37

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Сильный дождь, прошедший в Ростове-на-Дону в четверг вечером, подтопил несколько зданий и привокзальную площадь, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.В четверг вечером после продолжительной жары в городе прошел сильный дождь."В результате выпавших осадков произошло подтопление низменных участков", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что пожарно-спасательные подразделения откачивали воду в районе привокзальной площади, многоэтажного дома на улице Ленина, 109/5, а также из подвала технического здания на территории детского сада №15.К работам привлекались более 30 человек и 12 единиц техники. Эвакуация населения не проводилась, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210621/zatoplenie-1737893686.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия