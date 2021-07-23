https://ria.ru/20210723/les-1742497538.html

Андрей Федотов: мы должны правильно организовать охрану лесов Якутии

Андрей Федотов: мы должны правильно организовать охрану лесов Якутии - РИА Новости, 23.07.2021

Андрей Федотов: мы должны правильно организовать охрану лесов Якутии

О борьбе с лесными пожарами в Якутии и организации охраны лесов, в том числе, для минимизации последствий изменения климата в Арктике, РИА Новости рассказал... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:34

2021-07-23T10:34

2021-07-23T10:34

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

погода

климат

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О борьбе с лесными пожарами в Якутии и организации охраны лесов, в том числе, для минимизации последствий изменения климата в Арктике, РИА Новости рассказал постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов, принявший участие в конференции "Значение авиации в борьбе с лесными и техногенными пожарами: международный диалог" на МАКС-2021:– Изменение климата в Арктике – это международная проблема, влияющая на рост пожаров и в России, и в Канаде. Запланировано ли обсуждение этой темы и обмен опытом между лесопожарными службами арктических стран в рамках председательства России в Арктическом Совете?– Конечно, климатическая повестка в рамках двухлетнего председательства России в Арктическом Совете – одна из основных тем. В центре внимания – изменение климата и состояния мерзлотных грунтов, а также ледового покрытия Северного Ледовитого океана. С этим, в частности, связаны вопросы обеспечения навигации по Севморпути и то, как изменения климата будут влиять на все стороны жизни в Арктике, на Севере и на всей планете в целом. Ведь именно Арктика является климатической кухней всей планеты и мы видим, какие изменения происходят сейчас в высоких широтах и к каким последствиям это приводит. Ряд ученых связывают наводнения, которые обрушились на Европу, именно с потеплением в Арктике: воздушные массы очень быстро перемещаются и влияют на океанские течения. Мы видим, что происходит у нас в лесопожарной сфере, и это тоже с климатом связано. Никогда почти за 150 лет наблюдения за погодой в Якутии не было такого жаркого и такого засушливого лета. Это требует очень глубокого научного изучения, международной кооперации, и мне кажется, что за эти два года мы ещё много услышим новостей от учёных и от метеорологов-практиков.– Какова роль авиации в борьбе с лесными пожарами в Якутии?– Роль авиации в борьбе с лесными пожарами в таком регионе, как Якутия – с ее огромными просторами и объемами лесного фонда, который составляет треть от общероссийского – невозможно переоценить. Она очень велика, и это было отмечено вчера на совещании под руководством президента страны d в режиме видеоконференции, где с докладом выступал глава Якутии Айсен Николаев. Только благодаря формированию мощной авиационной группировки сил МЧС, Минобороны, при активном участии нашей региональной авиакомпании "Полярные авиалинии" и привлечении малой авиации нам удается держать ситуацию под контролем и не подвергнуть опасностям населённые пункты и экономическую инфраструктуру. Я только что принял участие в рамках МАКСа в специальной конференции, которая была посвящена применению авиации в пожаротушении, и это крайне актуально. Возвращаясь к теме вчерашнего совещания, хочу подчеркнуть, что в республике с большим удовлетворением восприняли его итоги. Для нас очень важно, что Президент поддержал предложение главы Якутии о создании лесопожарного центра. Только с помощью авиации можно контролировать удалённые недоступные уголки нашей бескрайней тайги, по-другому не получится.– Ранее сообщалось, что власти Якутии планируют к следующему лесопожарному сезону в 2022 году закупить спецтехнику для вызова искусственных осадков. Какие шаги сегодня предпринимаются в этом направлении?– Самолёт-зондировщик Ан-26, который работает по формированию соответствующей облачности и вызову искусственных дождей, показал себя очень эффективным. Глава Якутии попросил еще на 100 летных часов его оставить в республике, с тем чтобы мы прошли пик пожароопасного периода. Эта технология оправдывает себя, и мы будем изучать аналогичные. Нам, в частности, интересен опыт ОАЭ, где дроны с помощью электрических зарядов вызывали при очень небольшой облачности и температуре + 50° сильнейшие ливни. Мы запросили по согласованию с МИД РФ организовать встречу в посольстве ОАЭ, думаю, что будет интересный разговор. Также здесь, на МАКСе, сегодня тоже много предложений по новым технологиям, в том числе – по беспилотным аппаратам и пилотируемым самолётам. Есть и экспериментальные технологии, которые уже разрабатываются у нас в республике для малой авиации. В течение ближайших лет мы вместе со всей российской и международной наукой постараемся найти ответы на многие вопросы и правильно организовывать охрану наших лесов. Без них мы не сможем выполнить цели, поставленные президентом страны, по уменьшению углеродного следа. И здесь идет речь не только о пожарах, а в целом о работе с лесным фондом, его сбережении и восстановлении.– Какую роль должен будет играть в профилактике и тушении лесных пожаров Региональный лесопожарный центр, создание которого обсуждалось на совещании под руководством президента?– Региональный лесопожарный центр будет не первым в стране, сейчас такой создаётся в Красноярске, опыт уже есть. Он должен аккумулировать все имеющиеся возможности – технологические, материальные, кадровые, финансовые, с тем чтобы проводить эту работу не только в пожароопасный период, а круглогодично, на постоянной основе. Судя по климатическим тенденциям, которые в последние годы мы наблюдаем, должны быть подготовлены и волонтёры, и нужные ресурсы необходимо заложить для того, чтобы волонтёры не сами искали лопаты, кирки и спецодежду. Большая работа должна быть организована ежегодно: и минерализованные полосы, и санитарная вырубка, и работы по мониторингу и прогнозам. Для работы авиации необходимо техническое обеспечение: топливо, водоёмы для заправки водой. Это целый комплекс работ. И это всё должно быть объединено в лесопожарном центре. В последние годы руководство республики совместно с руководством страны двигались в этом направлении, решение назрело. Я надеюсь, что это серьёзно облегчит ситуацию. В ближайшее время мы ожидаем специального совещания у председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Я думаю, что там уже будут конкретизированы планы, сроки, объемы и задачи.

https://ria.ru/20210706/natsproekt-1740102928.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), погода, климат