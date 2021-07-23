12:48 23.07.2021 (обновлено: 12:49 23.07.2021)
Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми"
Глава МИД Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми"
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сделанные представителями движения "Талибан"* заявления в ходе их переговоров в Москве позволяют говорить о том, что это "вменяемые люди".
"Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался. Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ* и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства, потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата. Заявление о котором я говорю, посылает очень важный сигнал - что они вменяемые люди", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".
13 июля, 18:19ИнфографикаАфганистан-2021: какие районы заняли талибы
Он также призвал власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами, а не пытаться "как можно дольше сохранить неопределенность".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористические организации, запрещенные в России