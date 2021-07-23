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Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми"
Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми" - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сделанные представителями движения "Талибан"* заявления в ходе их переговоров в Москве позволяют... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:48
2021-07-23T12:49
россия
исламское государство
сергей лавров
единая россия
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сделанные представителями движения "Талибан"* заявления в ходе их переговоров в Москве позволяют говорить о том, что это "вменяемые люди"."Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался. Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ* и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства, потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата. Заявление о котором я говорю, посылает очень важный сигнал - что они вменяемые люди", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".Он также призвал власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами, а не пытаться "как можно дольше сохранить неопределенность".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742484313.html
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россия, исламское государство, сергей лавров, единая россия, доха, талибан, сша, в мире
12:48 23.07.2021 (обновлено: 12:49 23.07.2021)
 
Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми"

Глава МИД Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сделанные представителями движения "Талибан"* заявления в ходе их переговоров в Москве позволяют говорить о том, что это "вменяемые люди".
"Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался. Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ* и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства, потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата. Заявление о котором я говорю, посылает очень важный сигнал - что они вменяемые люди", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Он также призвал власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами, а не пытаться "как можно дольше сохранить неопределенность".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористические организации, запрещенные в России
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
08:35В мире
Власти Афганистана обвинили талибов в гибели более ста мирных жителей
 
РоссияИсламское государствоСергей ЛавровЕдиная РоссияДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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