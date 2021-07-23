https://ria.ru/20210723/lavrov-1742507988.html

Лавров раскритиковал американское голосование по почте

Лавров раскритиковал американское голосование по почте - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров раскритиковал американское голосование по почте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что голосование в США длится в течение трех месяцев по почте и есть системные проблемы с допуском... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:18

2021-07-23T11:18

2021-07-23T11:18

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анна кузнецова

сергей лавров

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госдума рф

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политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что голосование в США длится в течение трех месяцев по почте и есть системные проблемы с допуском наблюдателей, на этом фоне так называемое "голосование на пеньках" в России - "просто детский сад"."Для сравнения и чтобы было общее понимание скажу, что на последние президентские выборы в США, где есть системные проблемы, поскольку в целый ряд штатов не пускают наблюдателей. При том что было у них там трехмесячное голосование по почте, на фоне которого наши "пеньки" - это вообще детский сад. Но в США на, по-моему, 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей. Мы будем учитывать эти критерии", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на придомовых территориях в этом году на выборах применяться не будет.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.

https://ria.ru/20210723/vybory-1742504332.html

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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, сша, политика