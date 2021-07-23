https://ria.ru/20210723/lavrov-1742506320.html

Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров

Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2021

Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров

Запад зачастую наказывает те страны, которые не согласны с его курсом, санкциями и "политическим остракизмом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:10

2021-07-23T11:10

2021-07-23T11:10

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россия

анна кузнецова

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политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запад зачастую наказывает те страны, которые не согласны с его курсом, санкциями и "политическим остракизмом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад не хочет договариваться на основах принципов равноправия, на основе поиска баланса интересов, он уходит даже от упоминания самого термина "международное право" и изобрел свой термин "миропорядок, основанный на правилах", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России". По его словам, эти правила формируются ситуационно и так, "как Западу выгодно, а затем предъявляются всем в качестве универсальных норм"."Тех, кто не сотрудничает, наказывают, как вы знаете, санкциями, остракизмом политическим и даже военным давлением, организацией самых разных цветных революций", - пояснил он."К сожалению, те конструктивные подходы, которые мы исповедуем и продвигаем на международной арене разделяются не всеми, прежде всего имею в виду так называемый исторический Запад", - отметил Лавров. Запад "не хочет смириться с тем, что его исторически сложившиеся лидирующие позиции остаются в прошлом", подчеркнул он.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.

https://ria.ru/20210624/rossiya-1738347330.html

https://ria.ru/20210723/vybory-1742504332.html

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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, москва, политика