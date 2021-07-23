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https://ria.ru/20210723/lavrov-1742506320.html
Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров
Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2021
Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров
Запад зачастую наказывает те страны, которые не согласны с его курсом, санкциями и "политическим остракизмом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:10
2021-07-23T11:10
денис проценко
россия
анна кузнецова
сергей лавров
общероссийский народный фронт
единая россия
москва
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запад зачастую наказывает те страны, которые не согласны с его курсом, санкциями и "политическим остракизмом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад не хочет договариваться на основах принципов равноправия, на основе поиска баланса интересов, он уходит даже от упоминания самого термина "международное право" и изобрел свой термин "миропорядок, основанный на правилах", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России". По его словам, эти правила формируются ситуационно и так, "как Западу выгодно, а затем предъявляются всем в качестве универсальных норм"."Тех, кто не сотрудничает, наказывают, как вы знаете, санкциями, остракизмом политическим и даже военным давлением, организацией самых разных цветных революций", - пояснил он."К сожалению, те конструктивные подходы, которые мы исповедуем и продвигаем на международной арене разделяются не всеми, прежде всего имею в виду так называемый исторический Запад", - отметил Лавров. Запад "не хочет смириться с тем, что его исторически сложившиеся лидирующие позиции остаются в прошлом", подчеркнул он.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
https://ria.ru/20210624/rossiya-1738347330.html
https://ria.ru/20210723/vybory-1742504332.html
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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, москва, политика
11:10 23.07.2021
 
Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад зачастую наказывает тех, кто не согласен с его курсом, санкциями

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запад зачастую наказывает те страны, которые не согласны с его курсом, санкциями и "политическим остракизмом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад не хочет договариваться на основах принципов равноправия, на основе поиска баланса интересов, он уходит даже от упоминания самого термина "международное право" и изобрел свой термин "миропорядок, основанный на правилах", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России". По его словам, эти правила формируются ситуационно и так, "как Западу выгодно, а затем предъявляются всем в качестве универсальных норм".
Ян Чарногурский - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 01:40
Экс-премьер Словакии назвал Россию опорой международного права и мира
"Тех, кто не сотрудничает, наказывают, как вы знаете, санкциями, остракизмом политическим и даже военным давлением, организацией самых разных цветных революций", - пояснил он.
"К сожалению, те конструктивные подходы, которые мы исповедуем и продвигаем на международной арене разделяются не всеми, прежде всего имею в виду так называемый исторический Запад", - отметил Лавров. Запад "не хочет смириться с тем, что его исторически сложившиеся лидирующие позиции остаются в прошлом", подчеркнул он.
В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
11:02
Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами, заявил Лавров
 
Денис ПроценкоРоссияАнна КузнецоваСергей ЛавровОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияМоскваПолитика
 
 
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