Запад отказался от термина "международное право", заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад зачастую наказывает тех, кто не согласен с его курсом, санкциями
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запад зачастую наказывает те страны, которые не согласны с его курсом, санкциями и "политическим остракизмом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад не хочет договариваться на основах принципов равноправия, на основе поиска баланса интересов, он уходит даже от упоминания самого термина "международное право" и изобрел свой термин "миропорядок, основанный на правилах", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России". По его словам, эти правила формируются ситуационно и так, "как Западу выгодно, а затем предъявляются всем в качестве универсальных норм".
"Тех, кто не сотрудничает, наказывают, как вы знаете, санкциями, остракизмом политическим и даже военным давлением, организацией самых разных цветных революций", - пояснил он.
"К сожалению, те конструктивные подходы, которые мы исповедуем и продвигаем на международной арене разделяются не всеми, прежде всего имею в виду так называемый исторический Запад", - отметил Лавров. Запад "не хочет смириться с тем, что его исторически сложившиеся лидирующие позиции остаются в прошлом", подчеркнул он.
В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.