https://ria.ru/20210723/lavrov-1742503823.html

Лавров: иностранные спецслужбы пытаются повлиять на ситуацию в России

Лавров: иностранные спецслужбы пытаются повлиять на ситуацию в России - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров: иностранные спецслужбы пытаются повлиять на ситуацию в России

Некоторые иностранные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто занимается экстремистской деятельностью в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:00

2021-07-23T11:00

2021-07-23T11:36

денис проценко

россия

анна кузнецова

сергей лавров

общероссийский народный фронт

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Некоторые иностранные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто занимается экстремистской деятельностью в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы - спецслужбы (иностранных государств) не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь (в России) в продвижении всяких экстремистских тенденций", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".Как отметил Лавров, ФСБ и другие наши специальные службы работают и отслеживают такого рода экстремальные угрозы.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.Ранее член ЦИК Игорь Борисов заявил, что "прощупываются" различные направления для атак на выборы в России, информационные вбросы происходят ежедневно. По словам Борисова, Центризбирком фиксирует атаки на те акты, которые принимает в силу действующего закона в рамках существующих международных норм и стандартов, касающиеся трехдневного голосования, санитарных норм при голосовании, дистанционного электронного голосования, видеонаблюдения на выборах.

https://ria.ru/20210723/nestabilnost-1742497837.html

https://ria.ru/20210721/ssha-1742207239.html

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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, политика