11:00 23.07.2021 (обновлено: 11:36 23.07.2021)
Лавров: иностранные спецслужбы пытаются повлиять на ситуацию в России
Глава МИД Лавров: ряд иностранных спецслужб не прочь поддержать тпродвигающих экстремизм в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Некоторые иностранные спецслужбы не прочь поддержать тех, кто занимается экстремистской деятельностью в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы - спецслужбы (иностранных государств) не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь (в России) в продвижении всяких экстремистских тенденций", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".
Как отметил Лавров, ФСБ и другие наши специальные службы работают и отслеживают такого рода экстремальные угрозы.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
Ранее член ЦИК Игорь Борисов заявил, что "прощупываются" различные направления для атак на выборы в России, информационные вбросы происходят ежедневно. По словам Борисова, Центризбирком фиксирует атаки на те акты, которые принимает в силу действующего закона в рамках существующих международных норм и стандартов, касающиеся трехдневного голосования, санитарных норм при голосовании, дистанционного электронного голосования, видеонаблюдения на выборах.