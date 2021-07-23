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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/krym-1742538193.html
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 23.07.2021
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму
В Крыму ситуация с коронавирусом остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:28
2021-07-23T13:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
республика крым
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Крыму ситуация с коронавирусом остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."По эпидситуации по COVID-19 на полуострове, она остается напряженной уже на протяжении 4 недель, идет курортный сезон. Есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 - стабилизация, и еще в 12 пока сохраняется рост", - сказала Попова.Она отметила, что этот рост затрагивает курортные территории - Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь.По ее словам, там предпринимаются все необходимые меры, ограничены и запрещены все массовые мероприятия, ограничена работа предприятий общепита с 23.00 до 06.00, закрыты фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах."Это стандартный набор инструментов, и он дает определенные результаты", - сказала Попова.По ее словам, 25% взрослого населения Крыма уже получили две дозы вакцины от коронавируса."Но еще раз хочу сказать, что ситуация непростая, мы оставляем ее на жестком контроле и оказываем методическую помощь со стороны центрального аппарата", - сказала Попова.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742540840.html
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коронавирус covid-19, республика крым, общество
13:28 23.07.2021 (обновлено: 13:58 23.07.2021)
 
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму

Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Крыму ситуация с коронавирусом остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"По эпидситуации по COVID-19 на полуострове, она остается напряженной уже на протяжении 4 недель, идет курортный сезон. Есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 - стабилизация, и еще в 12 пока сохраняется рост", - сказала Попова.
Она отметила, что этот рост затрагивает курортные территории - Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь.
По ее словам, там предпринимаются все необходимые меры, ограничены и запрещены все массовые мероприятия, ограничена работа предприятий общепита с 23.00 до 06.00, закрыты фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах.
"Это стандартный набор инструментов, и он дает определенные результаты", - сказала Попова.
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По ее словам, 25% взрослого населения Крыма уже получили две дозы вакцины от коронавируса.
"Но еще раз хочу сказать, что ситуация непростая, мы оставляем ее на жестком контроле и оказываем методическую помощь со стороны центрального аппарата", - сказала Попова.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Республика КрымОбщество
 
 
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