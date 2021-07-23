https://ria.ru/20210723/krym-1742538193.html

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 23.07.2021

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в Крыму

В Крыму ситуация с коронавирусом остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:28

2021-07-23T13:28

2021-07-23T13:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

республика крым

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Крыму ситуация с коронавирусом остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."По эпидситуации по COVID-19 на полуострове, она остается напряженной уже на протяжении 4 недель, идет курортный сезон. Есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 - стабилизация, и еще в 12 пока сохраняется рост", - сказала Попова.Она отметила, что этот рост затрагивает курортные территории - Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь.По ее словам, там предпринимаются все необходимые меры, ограничены и запрещены все массовые мероприятия, ограничена работа предприятий общепита с 23.00 до 06.00, закрыты фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах."Это стандартный набор инструментов, и он дает определенные результаты", - сказала Попова.По ее словам, 25% взрослого населения Крыма уже получили две дозы вакцины от коронавируса."Но еще раз хочу сказать, что ситуация непростая, мы оставляем ее на жестком контроле и оказываем методическую помощь со стороны центрального аппарата", - сказала Попова.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742540840.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, республика крым, общество