https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742543668.html

Мишустин попросил Попову делать все для борьбы с коронавирусом

Мишустин попросил Попову делать все для борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021

Мишустин попросил Попову делать все для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову быть в контакте с главами регионов и делать все для эффективной борьбы с... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:44

2021-07-23T13:44

2021-07-23T13:45

распространение коронавируса

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россия

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здоровье - общество

михаил мишустин

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общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову быть в контакте с главами регионов и делать все для эффективной борьбы с коронавирусом."Просил бы вас держать плотный контакт с руководителями регионов и через сеть Роспотребнадзора, через работу главных санитарных врачей оказывать содействие и делать все необходимое для того, чтобы мы эффективно боролись с коронавирусной инфекцией", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, обращаясь к руководителю санитарного ведомства Анне Поповой.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742542591.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество