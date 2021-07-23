https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742543668.html
Мишустин попросил Попову делать все для борьбы с коронавирусом
Мишустин попросил Попову делать все для борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021
Мишустин попросил Попову делать все для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову быть в контакте с главами регионов и делать все для эффективной борьбы с... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:44
2021-07-23T13:44
2021-07-23T13:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741806579_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_085c7c97c4ecdbedcc6281e4bc6fb122.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову быть в контакте с главами регионов и делать все для эффективной борьбы с коронавирусом."Просил бы вас держать плотный контакт с руководителями регионов и через сеть Роспотребнадзора, через работу главных санитарных врачей оказывать содействие и делать все необходимое для того, чтобы мы эффективно боролись с коронавирусной инфекцией", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, обращаясь к руководителю санитарного ведомства Анне Поповой.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742542591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741806579_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_01e063ca7d232ef0cec9b3af00ab4b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
13:44 23.07.2021 (обновлено: 13:45 23.07.2021)
Мишустин попросил Попову делать все для борьбы с коронавирусом
Премьер Михаил Мишустин призвал Анну Попову быть в контакте с главами регионов для борьбы с COVID-19