https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742534400.html

В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник

В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2021

В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник

"Бразильский" вариант коронавируса ("гамма") был обнаружен в Якутии, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:09

2021-07-23T13:09

2021-07-23T13:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Бразильский" вариант коронавируса ("гамма") был обнаружен в Якутии, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении Роспотребнадзора."Да, обнаружили в Якутии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник.В ГНЦ "Вектор" ранее сообщили РИА Новости, что в России выявлены случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса, они единичны. "Бразильский" вариант известен относительно давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность, уточняли в центре.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается рост распространения штамма "дельта".

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/shtamm-1742401059.html

республика саха (якутия)

россия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия