https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742534400.html
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2021
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник
"Бразильский" вариант коронавируса ("гамма") был обнаружен в Якутии, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:09
2021-07-23T13:09
2021-07-23T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a0f4002371a2187b7860049be461131c.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Бразильский" вариант коронавируса ("гамма") был обнаружен в Якутии, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении Роспотребнадзора."Да, обнаружили в Якутии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник.В ГНЦ "Вектор" ранее сообщили РИА Новости, что в России выявлены случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса, они единичны. "Бразильский" вариант известен относительно давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность, уточняли в центре.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается рост распространения штамма "дельта".
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/shtamm-1742401059.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_f5be322bb3194b19314cf2a6c8ec0718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
13:09 23.07.2021 (обновлено: 13:21 23.07.2021)
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник
Источник в Роспотребнадзоре: в Якутии обнаружили бразильский штамм коронавируса "гамма"