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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742534400.html
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2021
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник
"Бразильский" вариант коронавируса ("гамма") был обнаружен в Якутии, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:09
2021-07-23T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Бразильский" вариант коронавируса ("гамма") был обнаружен в Якутии, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении Роспотребнадзора."Да, обнаружили в Якутии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник.В ГНЦ "Вектор" ранее сообщили РИА Новости, что в России выявлены случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса, они единичны. "Бразильский" вариант известен относительно давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность, уточняли в центре.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается рост распространения штамма "дельта".
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/shtamm-1742401059.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
13:09 23.07.2021 (обновлено: 13:21 23.07.2021)
 
В Якутии обнаружили бразильский штамм COVID-19, сообщил источник

Источник в Роспотребнадзоре: в Якутии обнаружили бразильский штамм коронавируса "гамма"

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Бразильский" вариант коронавируса ("гамма") был обнаружен в Якутии, сообщил РИА Новости источник в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Да, обнаружили в Якутии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник.
В ГНЦ "Вектор" ранее сообщили РИА Новости, что в России выявлены случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса, они единичны. "Бразильский" вариант известен относительно давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность, уточняли в центре.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается рост распространения штамма "дельта".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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