https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742511056.html

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19

Более 1,1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 585 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:30

2021-07-23T11:30

2021-07-23T11:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741059911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b92e73de3f9bae09d064d2345b9a02b.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 585 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 3 425 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1 136 человек. На ИВЛ находятся 585 человек", — сообщил в штабе.Кроме того, в городе выздоровели еще 7 010 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 319 555. В столице скончались 107 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210723/konditsioner-1742499384.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва