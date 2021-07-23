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В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 585 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:30
2021-07-23T11:30
2021-07-23T11:30
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 585 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 3 425 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1 136 человек. На ИВЛ находятся 585 человек", — сообщил в штабе.Кроме того, в городе выздоровели еще 7 010 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 319 555. В столице скончались 107 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 1,1 тысячи человек с COVID-19