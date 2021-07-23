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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742508397.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:19
2021-07-23T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
орловская область
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область - 0,21%, 2. Республика Татарстан - 0,22%, 3. Москва - 0,23%", - говорится в сообщении.
москва
орловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество
11:19 23.07.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Орловской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область - 0,21%, 2. Республика Татарстан - 0,22%, 3. Москва - 0,23%", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОрловская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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