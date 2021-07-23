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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:19
2021-07-23T11:19
2021-07-23T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
москва
орловская область
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общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область - 0,21%, 2. Республика Татарстан - 0,22%, 3. Москва - 0,23%", - говорится в сообщении.
москва
орловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Орловской области