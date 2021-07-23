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Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
Почти все переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T07:09
2021-07-23T07:09
2021-07-23T07:09
распространение коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти все переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может продолжаться длительное время – до месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Она отметила, что длительность и выраженность потери массы тела зависит от продолжительности, степени тяжести и проявлений коронавирусной инфекции. При желудочно-кишечных нарушениях вес может снижаться длительное время, до одного месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение не только СOVID-19, но и осложнений, пояснила собеседница агентства.В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что почти любое заболевание вызывает изменения обмена веществ в организме, при инфекционной патологии силы организма направлены на борьбу с возбудителем. Кроме того, снижению веса способствуют нарушения обоняния и вкуса, депрессивные состояния, большое количество применяемых препаратов при коронавирусной инфекции, уточнила врач.По ее словам, предупредить потерю веса может своевременная комплексная терапия с применением витаминов и рациональная диета, содержащая достаточное количество белков, жиров, углеводов и клетчатки. При этом должны быть учтены особенности течения коронавирусной инфекции и хронические заболевания пациента, подчеркнула Хавкина.
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими среднюю и тяжелую формы COVID-19
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Почти все переболевшие коронавирусом
в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может продолжаться длительное время – до месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова
.
"Снижение веса отмечают почти все переболевшие коронавирусной инфекцией в среднетяжелой или тяжелой форме. При небольших изменениях, в пределах пяти килограммов, наряду с хорошим самочувствием, особенно если до болезни вес был избыточным, ничего предпринимать не нужно. Если после окончания курса лечения коронавирусной инфекции масса тела продолжает снижаться, то нужно обратиться к терапевту или инфекционисту, чтобы установить причину и получить рекомендации по лечению", - сказала Руженцова.
Она отметила, что длительность и выраженность потери массы тела зависит от продолжительности, степени тяжести и проявлений коронавирусной инфекции. При желудочно-кишечных нарушениях вес может снижаться длительное время, до одного месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение не только СOVID-19, но и осложнений, пояснила собеседница агентства.
В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что почти любое заболевание вызывает изменения обмена веществ в организме, при инфекционной патологии силы организма направлены на борьбу с возбудителем. Кроме того, снижению веса способствуют нарушения обоняния и вкуса, депрессивные состояния, большое количество применяемых препаратов при коронавирусной инфекции, уточнила врач.
По ее словам, предупредить потерю веса может своевременная комплексная терапия с применением витаминов и рациональная диета, содержащая достаточное количество белков, жиров, углеводов и клетчатки. При этом должны быть учтены особенности течения коронавирусной инфекции и хронические заболевания пациента, подчеркнула Хавкина.