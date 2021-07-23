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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742479373.html
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
Почти все переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T07:09
2021-07-23T07:09
распространение коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти все переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может продолжаться длительное время – до месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Она отметила, что длительность и выраженность потери массы тела зависит от продолжительности, степени тяжести и проявлений коронавирусной инфекции. При желудочно-кишечных нарушениях вес может снижаться длительное время, до одного месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение не только СOVID-19, но и осложнений, пояснила собеседница агентства.В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что почти любое заболевание вызывает изменения обмена веществ в организме, при инфекционной патологии силы организма направлены на борьбу с возбудителем. Кроме того, снижению веса способствуют нарушения обоняния и вкуса, депрессивные состояния, большое количество применяемых препаратов при коронавирусной инфекции, уточнила врач.По ее словам, предупредить потерю веса может своевременная комплексная терапия с применением витаминов и рациональная диета, содержащая достаточное количество белков, жиров, углеводов и клетчатки. При этом должны быть учтены особенности течения коронавирусной инфекции и хронические заболевания пациента, подчеркнула Хавкина.
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
07:09 23.07.2021
 
Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19

Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими среднюю и тяжелую формы COVID-19

© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Fotolia / JenkoAtaman
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти все переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может продолжаться длительное время – до месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Снижение веса отмечают почти все переболевшие коронавирусной инфекцией в среднетяжелой или тяжелой форме. При небольших изменениях, в пределах пяти килограммов, наряду с хорошим самочувствием, особенно если до болезни вес был избыточным, ничего предпринимать не нужно. Если после окончания курса лечения коронавирусной инфекции масса тела продолжает снижаться, то нужно обратиться к терапевту или инфекционисту, чтобы установить причину и получить рекомендации по лечению", - сказала Руженцова.
Она отметила, что длительность и выраженность потери массы тела зависит от продолжительности, степени тяжести и проявлений коронавирусной инфекции. При желудочно-кишечных нарушениях вес может снижаться длительное время, до одного месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение не только СOVID-19, но и осложнений, пояснила собеседница агентства.
В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что почти любое заболевание вызывает изменения обмена веществ в организме, при инфекционной патологии силы организма направлены на борьбу с возбудителем. Кроме того, снижению веса способствуют нарушения обоняния и вкуса, депрессивные состояния, большое количество применяемых препаратов при коронавирусной инфекции, уточнила врач.
По ее словам, предупредить потерю веса может своевременная комплексная терапия с применением витаминов и рациональная диета, содержащая достаточное количество белков, жиров, углеводов и клетчатки. При этом должны быть учтены особенности течения коронавирусной инфекции и хронические заболевания пациента, подчеркнула Хавкина.
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Распространение коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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