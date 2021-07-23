https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742479373.html

Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19

Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19

Почти все переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T07:09

2021-07-23T07:09

2021-07-23T07:09

распространение коронавируса

татьяна руженцова

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147293/39/1472933996_0:276:6000:3651_1920x0_80_0_0_fda88f50ac2695b38a0cbc326d50e3a0.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти все переболевшие коронавирусом в средней или тяжелой форме отмечают снижение веса, в зависимости от степени тяжести и проявления COVID-19 оно может продолжаться длительное время – до месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Она отметила, что длительность и выраженность потери массы тела зависит от продолжительности, степени тяжести и проявлений коронавирусной инфекции. При желудочно-кишечных нарушениях вес может снижаться длительное время, до одного месяца и более, пока не будет проведено комплексное лечение не только СOVID-19, но и осложнений, пояснила собеседница агентства.В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что почти любое заболевание вызывает изменения обмена веществ в организме, при инфекционной патологии силы организма направлены на борьбу с возбудителем. Кроме того, снижению веса способствуют нарушения обоняния и вкуса, депрессивные состояния, большое количество применяемых препаратов при коронавирусной инфекции, уточнила врач.По ее словам, предупредить потерю веса может своевременная комплексная терапия с применением витаминов и рациональная диета, содержащая достаточное количество белков, жиров, углеводов и клетчатки. При этом должны быть учтены особенности течения коронавирусной инфекции и хронические заболевания пациента, подчеркнула Хавкина.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна руженцова, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество