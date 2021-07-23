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https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742476864.html
Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
У всех людей с COVID-19 после острой фазы заболевания медики фиксируют схожие симптомы, сообщили РИА Новости в Екатеринбургском центре профилактики и охраны... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T06:13
2021-07-23T09:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. У всех людей с COVID-19 после острой фазы заболевания медики фиксируют схожие симптомы, сообщили РИА Новости в Екатеринбургском центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах и выпадения волос. Все это указывает на развитие постковидного синдрома, поэтому переболевшим требуется помощь в восстановлении.Реабилитация начинается уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжается в три этапа до полного выздоровления, пояснили в учреждении. Она включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось.
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коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
06:13 23.07.2021 (обновлено: 09:47 23.07.2021)
 
Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали возможные последствия после острой фазы COVID-19

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. У всех людей с COVID-19 после острой фазы заболевания медики фиксируют схожие симптомы, сообщили РИА Новости в Екатеринбургском центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

"Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, <...> у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда", — сказано в релизе.

Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах и выпадения волос. Все это указывает на развитие постковидного синдрома, поэтому переболевшим требуется помощь в восстановлении.
Реабилитация начинается уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжается в три этапа до полного выздоровления, пояснили в учреждении. Она включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.
Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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