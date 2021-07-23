https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742476864.html

Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19

Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19

У всех людей с COVID-19 после острой фазы заболевания медики фиксируют схожие симптомы, сообщили РИА Новости в Екатеринбургском центре профилактики и охраны... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T06:13

2021-07-23T06:13

2021-07-23T09:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. У всех людей с COVID-19 после острой фазы заболевания медики фиксируют схожие симптомы, сообщили РИА Новости в Екатеринбургском центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах и выпадения волос. Все это указывает на развитие постковидного синдрома, поэтому переболевшим требуется помощь в восстановлении.Реабилитация начинается уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжается в три этапа до полного выздоровления, пояснили в учреждении. Она включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество