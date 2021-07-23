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Глава ЦРУ допустил, что происхождение коронавируса останется неизвестным

Глава ЦРУ допустил, что происхождение коронавируса останется неизвестным - РИА Новости, 23.07.2021

Глава ЦРУ допустил, что происхождение коронавируса останется неизвестным

ЦРУ не может точно определить происхождение COVID-19, заявил директор агентства Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T01:57

2021-07-23T01:57

2021-07-23T12:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. ЦРУ не может точно определить происхождение COVID-19, заявил директор агентства Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США.Он отметил, что американская разведка не может пока дать точный ответ на вопрос, "сбежал" ли вирус из лаборатории или стал результатом естественной передачи от зараженного животного человека."Такое возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем вынести определенного суждения", — сказал глава ЦРУ.Китай ранее отказался участвовать во второй фазе расследования ВОЗ о причинах происхождения коронавируса. Белый дом назвал такую позицию опасной.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.После этого организация представила полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань, где назвала возможность рукотворного создания SARS-CoV-2 "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами доклада и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), китай, сша, в мире