https://ria.ru/20210723/kompensatsiya-1742623824.html

В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2"

В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.07.2021

В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2"

Сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск "Северного потока — 2", заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук в эфире канала... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:58

2021-07-23T20:58

2021-07-23T22:47

ирина верещук

северный поток — 2

верховная рада украины

нато

евросоюз

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742235729_0:15:3334:1890_1920x0_80_0_0_cf1338800dfcc2886b142502bdd755d0.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск "Северного потока — 2", заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук в эфире канала Obozrevatel."Я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение — вступить в НАТО вместе с Украиной", — сказала парламентарий.По ее словам, такое решение могут поддержать некоторые политики в Европе на фоне грядущего запуска газопровода "Северный поток — 2". Верещук предположила, что Украине могут дать План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такое развитие событий она назвала "большой победой".Кроме того, депутат заявила, что Украина и США готовят двустороннее оборонное соглашение, уточнив, что это не ПДЧ и не вступление в альянс."Это точно еще не членство, потому что должны проголосовать все без исключения страны-члены, что на данном этапе невозможно, потому что это политическое решение", — уточнила она.На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В нем стороны выступили за продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина потребовала компенсацию по завершении строительства проекта. В частности, речь идет о гарантиях на транзит российского газа, а также о выполнении Евросоюзом обязательств по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации. Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Киева позицией нахлебника, указав, что у Украины нет никакого права что-либо требовать."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина верещук, северный поток — 2, верховная рада украины, нато, евросоюз, сша, украина, в мире