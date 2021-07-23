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https://ria.ru/20210723/kompensatsiya-1742623824.html
В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2"
В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.07.2021
В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2"
Сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск "Северного потока — 2", заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук в эфире канала... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:58
2021-07-23T22:47
ирина верещук
северный поток — 2
верховная рада украины
нато
евросоюз
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск "Северного потока — 2", заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук в эфире канала Obozrevatel."Я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение — вступить в НАТО вместе с Украиной", — сказала парламентарий.По ее словам, такое решение могут поддержать некоторые политики в Европе на фоне грядущего запуска газопровода "Северный поток — 2". Верещук предположила, что Украине могут дать План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такое развитие событий она назвала "большой победой".Кроме того, депутат заявила, что Украина и США готовят двустороннее оборонное соглашение, уточнив, что это не ПДЧ и не вступление в альянс."Это точно еще не членство, потому что должны проголосовать все без исключения страны-члены, что на данном этапе невозможно, потому что это политическое решение", — уточнила она.На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В нем стороны выступили за продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина потребовала компенсацию по завершении строительства проекта. В частности, речь идет о гарантиях на транзит российского газа, а также о выполнении Евросоюзом обязательств по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации. Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Киева позицией нахлебника, указав, что у Украины нет никакого права что-либо требовать."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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ирина верещук, северный поток — 2, верховная рада украины, нато, евросоюз, сша, украина, в мире
20:58 23.07.2021 (обновлено: 22:47 23.07.2021)
 
В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2"

Депутат Верховной рады Верещук рассказала, что Киев хочет получить за "Северный поток — 2"

© REUTERS / Maxim ShemetovТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск "Северного потока — 2", заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук в эфире канала Obozrevatel.
"Я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение — вступить в НАТО вместе с Украиной", — сказала парламентарий.
По ее словам, такое решение могут поддержать некоторые политики в Европе на фоне грядущего запуска газопровода "Северный поток — 2". Верещук предположила, что Украине могут дать План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такое развитие событий она назвала "большой победой".
Кроме того, депутат заявила, что Украина и США готовят двустороннее оборонное соглашение, уточнив, что это не ПДЧ и не вступление в альянс.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 15:51
На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
"Это точно еще не членство, потому что должны проголосовать все без исключения страны-члены, что на данном этапе невозможно, потому что это политическое решение", — уточнила она.
На днях Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление относительно "Северного потока — 2". В нем стороны выступили за продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина потребовала компенсацию по завершении строительства проекта. В частности, речь идет о гарантиях на транзит российского газа, а также о выполнении Евросоюзом обязательств по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации. Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Киева позицией нахлебника, указав, что у Украины нет никакого права что-либо требовать.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Ирина ВерещукСеверный поток — 2Верховная Рада УкраиныНАТОЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
 
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