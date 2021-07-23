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Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях

Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях - РИА Новости, 23.07.2021

Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях

Власти Рязанской области уделяют особое внимание нерешенным вопросам, касающимся улучшения качества жизни людей и создания новых рабочих мест в рамках программ... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:07

2021-07-23T17:07

2021-07-23T17:07

рязанская область

россия

николай любимов

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Власти Рязанской области уделяют особое внимание нерешенным вопросам, касающимся улучшения качества жизни людей и создания новых рабочих мест в рамках программ развития сельских территорий, заявил губернатор региона Николай Любимов, принявший участие в инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области - 2021".Он отметил, что в регионе уже реализуются многие инициативы, одобренные президентом РФ. Создаются агрогородки, строятся ФАПы, работают программы "Сельский фельдшер" и "Сельский доктор", "Сельский учитель". Развивается программа муниципальных инициатив, в рамках которой жители сами выбирают объекты для благоустройства, продолжается газификация домохозяйств.В этом году агропромышленный форум, который проходит в Рязанской области с 2017 года, организован на территории Александро-Невского района – одного из передовых муниципалитетов в развитии АПК, участника федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий. В рамках "Дня поля" представлены разработки ученых-селекционеров, продукция более 70 производителей и фирм-поставщиков машин и оборудования для обработки почвы, ухода за посевами, уборки урожая, удобрений, средств защиты растений, кормов для животных.

https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741148040.html

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россия, николай любимов, рязанская область