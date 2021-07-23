Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Власти Рязанской области уделяют особое внимание нерешенным вопросам, касающимся улучшения качества жизни людей и создания новых рабочих мест в рамках программ развития сельских территорий, заявил губернатор региона Николай Любимов, принявший участие в инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области - 2021".
"Нужны высокие темпы развития инфраструктуры, социальной сферы, включая здравоохранение, образование, культуру, безопасные автомобильные дороги, инженерные сети, современная система связи", – сказал Любимов.
Он отметил, что в регионе уже реализуются многие инициативы, одобренные президентом РФ. Создаются агрогородки, строятся ФАПы, работают программы "Сельский фельдшер" и "Сельский доктор", "Сельский учитель". Развивается программа муниципальных инициатив, в рамках которой жители сами выбирают объекты для благоустройства, продолжается газификация домохозяйств.
"Наши граждане заслуживают того, чтобы жить в современных, комфортных условиях. Не из кабинетов, а с "земли" идут наиболее эффективные инициативы, и они обязательно будут реализованы", - добавил губернатор. Он напомнил, что Рязанская область уже получила дополнительно 400 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт самых проблемных участков автодорог уже в этом году, половина этих средств направлена в районы.
В этом году агропромышленный форум, который проходит в Рязанской области с 2017 года, организован на территории Александро-Невского района – одного из передовых муниципалитетов в развитии АПК, участника федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий. В рамках "Дня поля" представлены разработки ученых-селекционеров, продукция более 70 производителей и фирм-поставщиков машин и оборудования для обработки почвы, ухода за посевами, уборки урожая, удобрений, средств защиты растений, кормов для животных.