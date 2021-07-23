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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210723/komfort-1742586801.html
Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях
Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях - РИА Новости, 23.07.2021
Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях
Власти Рязанской области уделяют особое внимание нерешенным вопросам, касающимся улучшения качества жизни людей и создания новых рабочих мест в рамках программ... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:07
2021-07-23T17:07
рязанская область
россия
николай любимов
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Власти Рязанской области уделяют особое внимание нерешенным вопросам, касающимся улучшения качества жизни людей и создания новых рабочих мест в рамках программ развития сельских территорий, заявил губернатор региона Николай Любимов, принявший участие в инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области - 2021".Он отметил, что в регионе уже реализуются многие инициативы, одобренные президентом РФ. Создаются агрогородки, строятся ФАПы, работают программы "Сельский фельдшер" и "Сельский доктор", "Сельский учитель". Развивается программа муниципальных инициатив, в рамках которой жители сами выбирают объекты для благоустройства, продолжается газификация домохозяйств.В этом году агропромышленный форум, который проходит в Рязанской области с 2017 года, организован на территории Александро-Невского района – одного из передовых муниципалитетов в развитии АПК, участника федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий. В рамках "Дня поля" представлены разработки ученых-селекционеров, продукция более 70 производителей и фирм-поставщиков машин и оборудования для обработки почвы, ухода за посевами, уборки урожая, удобрений, средств защиты растений, кормов для животных.
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россия, николай любимов, рязанская область
17:07 23.07.2021
 

Любимов: сельчане Рязанской области должны жить в комфортных условиях

© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Власти Рязанской области уделяют особое внимание нерешенным вопросам, касающимся улучшения качества жизни людей и создания новых рабочих мест в рамках программ развития сельских территорий, заявил губернатор региона Николай Любимов, принявший участие в инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области - 2021".
"Нужны высокие темпы развития инфраструктуры, социальной сферы, включая здравоохранение, образование, культуру, безопасные автомобильные дороги, инженерные сети, современная система связи", – сказал Любимов.
Он отметил, что в регионе уже реализуются многие инициативы, одобренные президентом РФ. Создаются агрогородки, строятся ФАПы, работают программы "Сельский фельдшер" и "Сельский доктор", "Сельский учитель". Развивается программа муниципальных инициатив, в рамках которой жители сами выбирают объекты для благоустройства, продолжается газификация домохозяйств.
"Наши граждане заслуживают того, чтобы жить в современных, комфортных условиях. Не из кабинетов, а с "земли" идут наиболее эффективные инициативы, и они обязательно будут реализованы", - добавил губернатор. Он напомнил, что Рязанская область уже получила дополнительно 400 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт самых проблемных участков автодорог уже в этом году, половина этих средств направлена в районы.
В этом году агропромышленный форум, который проходит в Рязанской области с 2017 года, организован на территории Александро-Невского района – одного из передовых муниципалитетов в развитии АПК, участника федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий. В рамках "Дня поля" представлены разработки ученых-селекционеров, продукция более 70 производителей и фирм-поставщиков машин и оборудования для обработки почвы, ухода за посевами, уборки урожая, удобрений, средств защиты растений, кормов для животных.
На уроке. Средняя школа № 402 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовРязанская область
 
 
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