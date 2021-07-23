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Врач назвала признаки опасных укусов насекомых
Врач назвала признаки опасных укусов насекомых - РИА Новости, 23.07.2021
Врач назвала признаки опасных укусов насекомых
Укус комара или слепня может при некоторых условиях создать серьезный риск для здоровья. Как этого не допустить, рассказала в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T04:10
2021-07-23T04:10
комар
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Укус комара или слепня может при некоторых условиях создать серьезный риск для здоровья. Как этого не допустить, рассказала в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий специалист Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова.Кровососущие насекомые летом часто досаждают, но их укусы, как правило, не несут серьезной опасности. Одним из исключений являются случаи, когда человек расчесал место укуса и занес инфекцию, объяснила врач."Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза, и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу. И еще если укусы сопровождаются приступами удушья, затрудненного дыхания или болями за грудиной, то тоже обращаемся к врачу", – подчеркнула Анна Максимова.Чтобы не возникало желания чесать место укуса, можно использовать специальные лекарственные средства."Если есть доступ к аптечным средствам, то на укус можно наложить всевозможные гели с охлаждающим эффектом или кремы с антигистаминным эффектом. Средств против зуда существует достаточно большое количество", – отметила Анна Максимова в интервью радио Sputnik.Если таких средств под рукой нет, добавила врач, то можно использовать охлаждающую повязку. Такая повязка, помимо прочего, помешает вам неосознанно расчесывать место укуса.
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комар, россия, общество
04:10 23.07.2021
 
Врач назвала признаки опасных укусов насекомых

Врач аллерголог-иммунолог Максимова рассказала, когда после укуса комара можно попасть в больницу

© Pixabay / mikadago / Перейти в фотобанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Pixabay / mikadago
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Укус комара или слепня может при некоторых условиях создать серьезный риск для здоровья. Как этого не допустить, рассказала в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий специалист Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова.
Кровососущие насекомые летом часто досаждают, но их укусы, как правило, не несут серьезной опасности. Одним из исключений являются случаи, когда человек расчесал место укуса и занес инфекцию, объяснила врач.
"Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза, и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу. И еще если укусы сопровождаются приступами удушья, затрудненного дыхания или болями за грудиной, то тоже обращаемся к врачу", – подчеркнула Анна Максимова.
Чтобы не возникало желания чесать место укуса, можно использовать специальные лекарственные средства.
"Если есть доступ к аптечным средствам, то на укус можно наложить всевозможные гели с охлаждающим эффектом или кремы с антигистаминным эффектом. Средств против зуда существует достаточно большое количество", – отметила Анна Максимова в интервью радио Sputnik.
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Если таких средств под рукой нет, добавила врач, то можно использовать охлаждающую повязку. Такая повязка, помимо прочего, помешает вам неосознанно расчесывать место укуса.
 
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