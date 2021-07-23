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В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем
В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем - РИА Новости, 23.07.2021
В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем
Американская разведка рассматривает, как применить подходы времен холодной войны с Советским Союзом к нынешней работе на китайском направлении, заявил директор... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:28
2021-07-23T03:28
2021-07-23T03:28
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американская разведка рассматривает, как применить подходы времен холодной войны с Советским Союзом к нынешней работе на китайском направлении, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.В интервью Национальному общественному радио США Бернс обратил внимание, что для нынешнего момента по отношению к КНР подходят некоторые стратегии работы, применявшиеся во времена холодной войны.В контексте принципов работы американской разведки он объяснил, что в период противостояния США и СССР госдеп и ЦРУ делали акцент на "упреждающее развертывание" своих специалистов по Советскому Союзу. "Думаю, то же самое справедливо и для нынешнего момента (по отношению к Пекину - ред.)", - сказал он. По словам Бернса, он и сам изучает сейчас, как провести такого рода развертывание специалистов по Китаю, в частности аналитиков и оперативных сотрудников разведки, чтобы укрепить конкурентоспособность США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/ssha-1742214302.html
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уильям бернс, китай, ссср, сша, в мире
В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем
Американская разведка рассматривает применение подходов времен холодный войны в отношениях с Китаем