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В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем
В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем - РИА Новости, 23.07.2021
В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем
Американская разведка рассматривает, как применить подходы времен холодной войны с Советским Союзом к нынешней работе на китайском направлении, заявил директор... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:28
2021-07-23T03:28
уильям бернс
китай
ссср
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американская разведка рассматривает, как применить подходы времен холодной войны с Советским Союзом к нынешней работе на китайском направлении, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.В интервью Национальному общественному радио США Бернс обратил внимание, что для нынешнего момента по отношению к КНР подходят некоторые стратегии работы, применявшиеся во времена холодной войны.В контексте принципов работы американской разведки он объяснил, что в период противостояния США и СССР госдеп и ЦРУ делали акцент на "упреждающее развертывание" своих специалистов по Советскому Союзу. "Думаю, то же самое справедливо и для нынешнего момента (по отношению к Пекину - ред.)", - сказал он. По словам Бернса, он и сам изучает сейчас, как провести такого рода развертывание специалистов по Китаю, в частности аналитиков и оперативных сотрудников разведки, чтобы укрепить конкурентоспособность США.
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уильям бернс, китай, ссср, сша, в мире
03:28 23.07.2021
 
В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем

Американская разведка рассматривает применение подходов времен холодный войны в отношениях с Китаем

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американская разведка рассматривает, как применить подходы времен холодной войны с Советским Союзом к нынешней работе на китайском направлении, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
В интервью Национальному общественному радио США Бернс обратил внимание, что для нынешнего момента по отношению к КНР подходят некоторые стратегии работы, применявшиеся во времена холодной войны.
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 14:45В мире
Посол призвал США вернуть отношения с Китаем на прежний уровень
В контексте принципов работы американской разведки он объяснил, что в период противостояния США и СССР госдеп и ЦРУ делали акцент на "упреждающее развертывание" своих специалистов по Советскому Союзу. "Думаю, то же самое справедливо и для нынешнего момента (по отношению к Пекину - ред.)", - сказал он. По словам Бернса, он и сам изучает сейчас, как провести такого рода развертывание специалистов по Китаю, в частности аналитиков и оперативных сотрудников разведки, чтобы укрепить конкурентоспособность США.
 
Уильям БернсКитайСССРСШАВ мире
 
 
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