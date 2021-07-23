https://ria.ru/20210723/kitay-1742459211.html

В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем

В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем - РИА Новости, 23.07.2021

В ЦРУ хотят применять подходы времен холодный войны в отношениях с Китаем

Американская разведка рассматривает, как применить подходы времен холодной войны с Советским Союзом к нынешней работе на китайском направлении, заявил директор... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:28

2021-07-23T03:28

2021-07-23T03:28

уильям бернс

китай

ссср

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американская разведка рассматривает, как применить подходы времен холодной войны с Советским Союзом к нынешней работе на китайском направлении, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.В интервью Национальному общественному радио США Бернс обратил внимание, что для нынешнего момента по отношению к КНР подходят некоторые стратегии работы, применявшиеся во времена холодной войны.В контексте принципов работы американской разведки он объяснил, что в период противостояния США и СССР госдеп и ЦРУ делали акцент на "упреждающее развертывание" своих специалистов по Советскому Союзу. "Думаю, то же самое справедливо и для нынешнего момента (по отношению к Пекину - ред.)", - сказал он. По словам Бернса, он и сам изучает сейчас, как провести такого рода развертывание специалистов по Китаю, в частности аналитиков и оперативных сотрудников разведки, чтобы укрепить конкурентоспособность США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/ssha-1742214302.html

китай

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям бернс, китай, ссср, сша, в мире