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В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии - РИА Новости, 23.07.2021
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии
Двадцать один очаг лесных пожаров продолжает действовать на территории Карелии, два из них находятся в пяти километрах от населенных пунктов, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:20
2021-07-23T14:20
природные пожары в россии
республика карелия
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Двадцать один очаг лесных пожаров продолжает действовать на территории Карелии, два из них находятся в пяти километрах от населенных пунктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На территории Карелии действует 21 очаг лесных пожаров. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют два очага на площади 2,6 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации пожара привлечены более 1,1 тысячи человек и 190 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
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природные пожары в россии, республика карелия, происшествия
14:20 23.07.2021
 
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии

МЧС: в Карелии выявили 21 очаг лесных пожаров, два из них находятся рядом с населенными пунктами

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Двадцать один очаг лесных пожаров продолжает действовать на территории Карелии, два из них находятся в пяти километрах от населенных пунктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории Карелии действует 21 очаг лесных пожаров. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют два очага на площади 2,6 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации пожара привлечены более 1,1 тысячи человек и 190 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Эксперты объяснили, почему в Карелии горит лес
 
Природные пожары в РоссииРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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