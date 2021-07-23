https://ria.ru/20210723/kareliya-1742549979.html

В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии

В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии - РИА Новости, 23.07.2021

В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии

Двадцать один очаг лесных пожаров продолжает действовать на территории Карелии, два из них находятся в пяти километрах от населенных пунктов, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:20

2021-07-23T14:20

2021-07-23T14:20

природные пожары в россии

республика карелия

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Двадцать один очаг лесных пожаров продолжает действовать на территории Карелии, два из них находятся в пяти километрах от населенных пунктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На территории Карелии действует 21 очаг лесных пожаров. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют два очага на площади 2,6 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации пожара привлечены более 1,1 тысячи человек и 190 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

https://ria.ru/20210723/pozhary-1742480177.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, республика карелия, происшествия