Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html
В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых - РИА Новости, 23.07.2021
В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
Канонизация является признанием не личных качества человека, а его особого места на небесах, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T06:58
2021-07-23T06:58
религия и мировоззрение
культура
коронавирус в россии
звуки му
московская патриархия
петр мамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/36090/36/360903661_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b168622dbd02f924357d3d98980c3f65.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Канонизация является признанием не личных качества человека, а его особого места на небесах, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя предложение причислить Петра Мамонова к лику святых, высказанное вдовой музыканта в беседе с изданием Daily Storm."Критерии прославления подвижников достаточно четко изложены в церковных документах. Это: православное исповедание веры, народное церковное почитание и непременно доказанные (засвидетельствованные) чудеса по молитвам данного подвижника. Исключение составляет канонизация мучеников: здесь другие критерии, поскольку речь идет о святости, явленной через исповедание Христа до смерти. То есть канонизация – это не признание, что "человек хороший", а свидетельство того, что он обрел у Небесного престола такое место, которое позволяет ему особенным образом ходатайствовать (молиться) о живых", - сказал он.Основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер 14 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741460015.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/36090/36/360903661_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_4491391a9bf1bc5dd9f481c06e489abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, коронавирус в россии, звуки му, московская патриархия, петр мамонов
06:58 23.07.2021
 

В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых

© Фото : "Наше кино"Петр Мамонов в фильме Павла Лунгина "Остров"
Петр Мамонов в фильме Павла Лунгина Остров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : "Наше кино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Канонизация является признанием не личных качества человека, а его особого места на небесах, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя предложение причислить Петра Мамонова к лику святых, высказанное вдовой музыканта в беседе с изданием Daily Storm.
"Критерии прославления подвижников достаточно четко изложены в церковных документах. Это: православное исповедание веры, народное церковное почитание и непременно доказанные (засвидетельствованные) чудеса по молитвам данного подвижника. Исключение составляет канонизация мучеников: здесь другие критерии, поскольку речь идет о святости, явленной через исповедание Христа до смерти. То есть канонизация – это не признание, что "человек хороший", а свидетельство того, что он обрел у Небесного престола такое место, которое позволяет ему особенным образом ходатайствовать (молиться) о живых", - сказал он.
Основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер 14 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
15 июля, 22:58Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова
 
Религия и мировоззрениеКультураКоронавирус в РоссииЗвуки МуМосковская ПатриархияПетр Мамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
14:54Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
14:48Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния