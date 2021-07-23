https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html

В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых

В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых - РИА Новости, 23.07.2021

В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых

Канонизация является признанием не личных качества человека, а его особого места на небесах, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T06:58

2021-07-23T06:58

2021-07-23T06:58

религия и мировоззрение

культура

коронавирус в россии

звуки му

московская патриархия

петр мамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/36090/36/360903661_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b168622dbd02f924357d3d98980c3f65.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Канонизация является признанием не личных качества человека, а его особого места на небесах, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя предложение причислить Петра Мамонова к лику святых, высказанное вдовой музыканта в беседе с изданием Daily Storm."Критерии прославления подвижников достаточно четко изложены в церковных документах. Это: православное исповедание веры, народное церковное почитание и непременно доказанные (засвидетельствованные) чудеса по молитвам данного подвижника. Исключение составляет канонизация мучеников: здесь другие критерии, поскольку речь идет о святости, явленной через исповедание Христа до смерти. То есть канонизация – это не признание, что "человек хороший", а свидетельство того, что он обрел у Небесного престола такое место, которое позволяет ему особенным образом ходатайствовать (молиться) о живых", - сказал он.Основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер 14 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1741460015.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, коронавирус в россии, звуки му, московская патриархия, петр мамонов