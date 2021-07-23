https://ria.ru/20210723/kafelnikova-1742531701.html

Недавно родившая Кафельникова продемонстрировала точеную фигуру

Недавно родившая Кафельникова продемонстрировала точеную фигуру - РИА Новости, 23.07.2021

Недавно родившая Кафельникова продемонстрировала точеную фигуру

Недавно ставшая мамой Алеся Кафельникова показала точеную фигуру. Тонкой талией модель похвасталась в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:06

2021-07-23T14:06

2021-07-23T14:06

стиль жизни

знаменитости

шоубиз

алеся кафельникова

евгений кафельников

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Недавно ставшая мамой Алеся Кафельникова показала точеную фигуру. Тонкой талией модель похвасталась в личном микроблоге. Кафельникова опубликовала видео, где она позирует перед камерой. На ней легкое летнее платье, выгодно подчеркивающее изгибы ее тела, и укороченный кардиган в белую и зеленую полоску. Пользователи заметили, что Алеся быстро вернулась в прежнюю форму после родов. "Идеальная", "Невозможно оторвать глаз", "Красиво", "А вы точно рожали? В отменной форме!", "Такая женственная, вся светишься! Очень рада за тебя", "Как быстро восстановилась после родов, фигура огонь", — пишут в комментариях фанаты. Модель — дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова. В начале июля она родила ребенка от бизнесмена Георгия Петришина.

https://ria.ru/20210707/fettahoglu-1740322054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, знаменитости, алеся кафельникова, евгений кафельников