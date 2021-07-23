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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210723/kafelnikova-1742531701.html
Недавно родившая Кафельникова продемонстрировала точеную фигуру
Недавно родившая Кафельникова продемонстрировала точеную фигуру - РИА Новости, 23.07.2021
Недавно родившая Кафельникова продемонстрировала точеную фигуру
Недавно ставшая мамой Алеся Кафельникова показала точеную фигуру. Тонкой талией модель похвасталась в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:06
2021-07-23T14:06
стиль жизни
знаменитости
шоубиз
алеся кафельникова
евгений кафельников
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Недавно ставшая мамой Алеся Кафельникова показала точеную фигуру. Тонкой талией модель похвасталась в личном микроблоге. Кафельникова опубликовала видео, где она позирует перед камерой. На ней легкое летнее платье, выгодно подчеркивающее изгибы ее тела, и укороченный кардиган в белую и зеленую полоску. Пользователи заметили, что Алеся быстро вернулась в прежнюю форму после родов. "Идеальная", "Невозможно оторвать глаз", "Красиво", "А вы точно рожали? В отменной форме!", "Такая женственная, вся светишься! Очень рада за тебя", "Как быстро восстановилась после родов, фигура огонь", — пишут в комментариях фанаты. Модель — дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова. В начале июля она родила ребенка от бизнесмена Георгия Петришина.
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стиль жизни, знаменитости, алеся кафельникова, евгений кафельников
14:06 23.07.2021
 

Недавно родившая Кафельникова продемонстрировала точеную фигуру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Алеся Кафельникова на Десятой церемонии вручения премии "Самые стильные в России" 2015.
Модель Алеся Кафельникова на Десятой церемонии вручения премии Самые стильные в России 2015. - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Недавно ставшая мамой Алеся Кафельникова показала точеную фигуру. Тонкой талией модель похвасталась в личном микроблоге.
Кафельникова опубликовала видео, где она позирует перед камерой. На ней легкое летнее платье, выгодно подчеркивающее изгибы ее тела, и укороченный кардиган в белую и зеленую полоску.
Пользователи заметили, что Алеся быстро вернулась в прежнюю форму после родов.
"Идеальная", "Невозможно оторвать глаз", "Красиво", "А вы точно рожали? В отменной форме!", "Такая женственная, вся светишься! Очень рада за тебя", "Как быстро восстановилась после родов, фигура огонь", — пишут в комментариях фанаты.
Модель — дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова. В начале июля она родила ребенка от бизнесмена Георгия Петришина.
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ШоубизСтиль жизниЗнаменитостиАлеся КафельниковаЕвгений Кафельников
 
 
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