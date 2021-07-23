https://ria.ru/20210723/italiya-1742601681.html

Эксперт рассказал, как в Риме туристу почувствовать себя местным жителем

Эксперт рассказал, как в Риме туристу почувствовать себя местным жителем - РИА Новости, 23.07.2021

Эксперт рассказал, как в Риме туристу почувствовать себя местным жителем

Эксперт по туризму в Италии Стив Перилло назвал правила и традиции, которые нужно соблюдать туристу в этой стране, чтобы его не отличали от местного жителя,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T22:57

2021-07-23T22:57

2021-07-23T22:57

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперт по туризму в Италии Стив Перилло назвал правила и традиции, которые нужно соблюдать туристу в этой стране, чтобы его не отличали от местного жителя, сообщает Travel Awaits.Посещая Аппенины, одевайтесь красиво. Европейцы в отпуске одеваются не так просто, как в США. К примеру, шорты на улице итальянского города выдадут в вас туриста. "Итальянцы гордятся своей внешностью и обычно красиво одеваются даже для прогулки в магазин", — говорит он.Не снимайте обувь. "Некоторые итальянцы считают грубостью снимать обувь перед другими, даже если вы заходите в дом. Следите за тем, как поступают окружающие, а если сомневаетесь, спрашивайте", — рекомендует эксперт.Закрывайте плечи и колени в храме. Большинство жителей Италии религиозны. Католические церкви там богато украшены, значительная их часть — достопримечательности. Но для католиков они — святые места. Проявляйте уважение, одеваясь консервативно.Никому не звоните в "писолино". "Постарайтесь не беспокоить окружающих в период с 14 до 16 часов. Это время на отдых. В переводе с итальянского "писолино" — это сон, который итальянцы берут каждый день после полуденного обеда, то же самое что и сиеста", — говорит Стив. Если все же позвонили в эти часы, начните разговор с извинений за беспокойство.Не обязательно быть пунктуальным. Местные жители не слишком пунктуальны. "Опоздание на полчаса считается вполне допустимым", — отмечает эксперт.Не нужно ждать своей очереди. "В отличие от американцев, итальянцы не могут спокойно стоять в очередях, — говорит Стив. — Есть негласное правило: кто наиболее агрессивен и криклив, получит свое первым".Старайтесь понравиться. В Италии казаться важнее, чем быть. Фраза "Fare la bella figura" буквально переводится как "создавать красивую фигуру", но означает — "производить хорошее впечатление". Местные хотят хорошо выглядеть вглазах окружающих, так что займитесь в отпуске тем же!Гордитесь местом проживания. В итальянском языке есть понятие campanilismo. Стив объясняет: "Это сильное чувство гордости за свой город или район. Иногда люди даже определяют себя жителем конкретного квартала. Им важно показать, что они не столько итальянцы, сколько "романо" (из Рима) или "тоскано" (из Тосканы)".Делайте покупки до воскресенья. До 2012 года "все магазины, кроме супермаркетов, всегда были закрыты по воскресеньям, чтобы работники могли проводить время с семьей и ходить в церковь", — говорит Стив. Сейчас многие торговые точки открыты, но не рассчитывайте на это!Берегите свои вещи от воров. Всегда держите руку на сумке, которая висит на плече, или держите ее перед собой. В ресторане кладите ее на колени, и никогда не оставляйте телефон на столе, если обедаете на улице. Кроме того, кошелек в заднем кармане — табу. И носите с собой маленький замочек, которым можно запереть молнии на рюкзаке в людных местах.

https://ria.ru/20201213/puteshestviya-1588836438.html

https://ria.ru/20210723/italiya-1742540508.html

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