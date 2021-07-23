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Во Владивостоке прошел инвестфорум "Восточный нефтегазовый форум"
Во Владивостоке прошел инвестфорум "Восточный нефтегазовый форум" - РИА Новости, 23.07.2021
Во Владивостоке прошел инвестфорум "Восточный нефтегазовый форум"
7-8 июля во Владивостоке успешно прошел 5-й юбилейный ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум", организатором... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:37
2021-07-23T15:37
пресс-релизы
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МОСКВА, 23 июл - Vostock Capital. 7-8 июля во Владивостоке успешно прошел 5-й юбилейный ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум", организатором которого является компания Vostock Capital. Мы искренне благодарим Правительство Приморского края за официальную поддержку и сотрудничество!В мероприятии приняли участие более 180 руководителей от российских и международных нефтегазовых предприятий, инфраструктурных проектов, производители оборудования и технологий, регулирующих органов, в том числе: Газпром нефть шельф, Газпром гелий сервис, Газпром экспорт, Газпром инвест, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпром добыча Иркутск, Газпром СПГ Владивосток, Газпром промгаз, Дальгазресурс, Иркутская нефтяная компания (ИНК), Иркутский завод полимеров, Находкинский завод минеральных удобрений, НИПИГАЗ, РН-Морской терминал Находка, Росатом, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), Сахалинская нефтяная компания, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Технолизинг (ЕСН), Транснефть-Дальний Восток, Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), и многие другие.Организаторам форума и выставки удалось не просто собрать на одной площадке представителей ведущих нефтегазовый компаний региона, но и организовать диалоги - с целью решения основных проблем отрасли, и встречи – для установления контакта и плодотворной работы между предприятиями и поставщиками услуг.На площадке форума были представлены более 30 докладов с ключевой информацией о проектах строительства и модернизации, стратегиях, инновационных технологиях, которые необходимы для реализации проектов в нефтегазовой отрасли.Благодарим всех, кто присоединился к мероприятиюи приглашаем Вас принять участие в 6-м ежегодном международном инвестиционном форуме и выставке "Восточный нефтегазовый форум", который пройдет во Владивостоке 6-7 июля 2022 года!Пост-релиз форума можно запросить по ссылке.
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы
15:37 23.07.2021
 

Во Владивостоке прошел инвестфорум "Восточный нефтегазовый форум"

© Vostock CapitalВо Владивостоке прошел инвестфорум "Восточный нефтегазовый форум"
Во Владивостоке прошел инвестфорум Восточный нефтегазовый форум
© Vostock Capital
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - Vostock Capital. 7-8 июля во Владивостоке успешно прошел 5-й юбилейный ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум", организатором которого является компания Vostock Capital. Мы искренне благодарим Правительство Приморского края за официальную поддержку и сотрудничество!
В мероприятии приняли участие более 180 руководителей от российских и международных нефтегазовых предприятий, инфраструктурных проектов, производители оборудования и технологий, регулирующих органов, в том числе: Газпром нефть шельф, Газпром гелий сервис, Газпром экспорт, Газпром инвест, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпром добыча Иркутск, Газпром СПГ Владивосток, Газпром промгаз, Дальгазресурс, Иркутская нефтяная компания (ИНК), Иркутский завод полимеров, Находкинский завод минеральных удобрений, НИПИГАЗ, РН-Морской терминал Находка, Росатом, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), Сахалинская нефтяная компания, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Технолизинг (ЕСН), Транснефть-Дальний Восток, Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), и многие другие.
Организаторам форума и выставки удалось не просто собрать на одной площадке представителей ведущих нефтегазовый компаний региона, но и организовать диалоги - с целью решения основных проблем отрасли, и встречи – для установления контакта и плодотворной работы между предприятиями и поставщиками услуг.
На площадке форума были представлены более 30 докладов с ключевой информацией о проектах строительства и модернизации, стратегиях, инновационных технологиях, которые необходимы для реализации проектов в нефтегазовой отрасли.
Благодарим всех, кто присоединился к мероприятиюи приглашаем Вас принять участие в 6-м ежегодном международном инвестиционном форуме и выставке "Восточный нефтегазовый форум", который пройдет во Владивостоке 6-7 июля 2022 года!
Пост-релиз форума можно запросить по ссылке.
 
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