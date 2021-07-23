17:22 23.07.2021 (обновлено: 17:38 23.07.2021)
The Insider* признали в России СМИ-иноагентом
Минюст включил The Insider* в список СМИ-иноагентов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Интернет-издание The Insider* признано в России СМИ-иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста России.
"Юридическое лицо The Insider SIA*, зарегистрированное в Риге (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider*, https://theins.ru", - говорится в новой записи в соответствующем реестре.
Кроме того, в список вошли заместитель главного редактора "Проекта"* (американская компания, управляющая этим СМИ, признана нежелательной в России) Михаил Рубин, а также журналисты Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
Издание "Проект"* основано бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти. Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
* Организация признана в России иноагентом
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России