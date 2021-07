https://ria.ru/20210723/insider-1742589958.html

The Insider* признали в России СМИ-иноагентом

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Интернет-издание The Insider* признано в России СМИ-иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста России."Юридическое лицо The Insider SIA*, зарегистрированное в Риге (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider*, https://theins.ru", - говорится в новой записи в соответствующем реестре.Кроме того, в список вошли заместитель главного редактора "Проекта"* (американская компания, управляющая этим СМИ, признана нежелательной в России) Михаил Рубин, а также журналисты Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.Издание "Проект"* основано бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти. Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.* Организация признана в России иноагентом* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

