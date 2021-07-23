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Центробанк повысил прогноз инфляции
Центробанк повысил прогноз инфляции - РИА Новости, 23.07.2021
Центробанк повысил прогноз инфляции
Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, в 2022 году ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:56
2021-07-23T13:56
2021-07-23T13:56
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, в 2022 году ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Ранее прогноз инфляции на 2022 год составлял 4%. В 2023 году ЦБ ждет инфляцию, по-прежнему, на уровне 4%.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых.
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РИА Новости
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Центробанк повысил прогноз инфляции
Центробанк повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2 процента