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Центробанк повысил прогноз инфляции

Центробанк повысил прогноз инфляции - РИА Новости, 23.07.2021

Центробанк повысил прогноз инфляции

Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, в 2022 году ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:56

2021-07-23T13:56

2021-07-23T13:56

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, в 2022 году ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Ранее прогноз инфляции на 2022 год составлял 4%. В 2023 году ЦБ ждет инфляцию, по-прежнему, на уровне 4%.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика