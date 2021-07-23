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Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением
Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением - РИА Новости, 23.07.2021
Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением
Сигналы Банка России свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам заседания 23 июля, однако можно говорить, что регулятор реагирует на... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:22
2021-07-23T03:22
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сигналы Банка России свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам заседания 23 июля, однако можно говорить, что регулятор реагирует на инфляцию уже с большим опережением, заявил в интервью РИА Новости главный экономист аналитического департамента "ВТБ Капитала" по России и странам СНГ Александр Исаков.Банк России в пятницу проведет заседание по итогам которого определит уровень ключевой ставки. Согласно консенсусу РИА Новости, ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,5% годовых, в апреле - сразу на 0,5 процентного пункта, в июне - в третий раз - до 5,5%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 19 июля составила 6,5%.Эксперт пояснил, что экономисты, оценивая возможные изменения денежно-кредитной политики, движутся между двумя полюсами: макроэкономическими данными и сигналами, которые дает Банк России. Когда сигналы не очень сильные, макроэкономических данных достаточно, чтобы понять политику регулятора. Сейчас прогноз очень близко к полюсу, когда консенсус фактически полностью сформирован сигналами ЦБ РФ, отметил Исаков.При этом, если посмотреть на то, как эта одинаковая макроситуация транслируется в решения центральных банков, то в Банк России проводит опережающую нормализацию денежной политики - если не брать Турцию и Аргентину с их значительными всплесками инфляции, то в нашей группе более чем на 100 базисных пунктов от минимума прошлого года ключевую ставку повысили лишь две страны – Бразилия и Украина, напомнил он."Короткое резюме такое: ЦБ РФ уже сделал сильно больше, чем развивающиеся страны со сходным размером шока, - это тоже нужно учитывать", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20210720/finansy-1741965678.html
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741925756.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/inflyatsiya-1740552660.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
03:22 23.07.2021
 
Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением

Экономист считает, что Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сигналы Банка России свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам заседания 23 июля, однако можно говорить, что регулятор реагирует на инфляцию уже с большим опережением, заявил в интервью РИА Новости главный экономист аналитического департамента "ВТБ Капитала" по России и странам СНГ Александр Исаков.
"Сигналы регулятора свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам этого заседания. Можно говорить, что Банк России реагирует на инфляцию уже с большим опережением. Думаю, что повышение на 50 базисных пунктов – минимум в консенсус-прогнозах - в большей мере соответствует уже проделанному пути и в то же время оставляет большее пространство на перспективу", - сказал он.
Планшетный компьютер с финансовыми данными - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 08:23
Финансист дал совет инвесторам, как обмануть инфляцию
Банк России в пятницу проведет заседание по итогам которого определит уровень ключевой ставки. Согласно консенсусу РИА Новости, ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,5% годовых, в апреле - сразу на 0,5 процентного пункта, в июне - в третий раз - до 5,5%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 19 июля составила 6,5%.
Эксперт пояснил, что экономисты, оценивая возможные изменения денежно-кредитной политики, движутся между двумя полюсами: макроэкономическими данными и сигналами, которые дает Банк России. Когда сигналы не очень сильные, макроэкономических данных достаточно, чтобы понять политику регулятора. Сейчас прогноз очень близко к полюсу, когда консенсус фактически полностью сформирован сигналами ЦБ РФ, отметил Исаков.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 18:46
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов
"Инфляция в России примерно на 2,5 процентных пункта выше целевого уровня. У крупных развивающихся стран со сходной денежно-кредитной политикой – Банк России публикует перечень в основных направлениях денежно-кредитной политики, докладах - отклонение инфляции от цели в 2 процентных пункта - в целом норма. У каких-то стран отклонение чуть больше, у других - меньше, а у большинства – близкое к нашему уровню", - говорит он.
При этом, если посмотреть на то, как эта одинаковая макроситуация транслируется в решения центральных банков, то в Банк России проводит опережающую нормализацию денежной политики - если не брать Турцию и Аргентину с их значительными всплесками инфляции, то в нашей группе более чем на 100 базисных пунктов от минимума прошлого года ключевую ставку повысили лишь две страны – Бразилия и Украина, напомнил он.
"Короткое резюме такое: ЦБ РФ уже сделал сильно больше, чем развивающиеся страны со сходным размером шока, - это тоже нужно учитывать", - сказал эксперт.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 09:46В России
В России прогнозируют повышение инфляции
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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