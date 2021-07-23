https://ria.ru/20210723/inflyatsiya-1742458987.html

Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением

Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением - РИА Новости, 23.07.2021

Экономист: Центробанк реагирует на инфляцию уже с большим опережением

Сигналы Банка России свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам заседания 23 июля, однако можно говорить, что регулятор реагирует на... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:22

2021-07-23T03:22

2021-07-23T03:22

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сигналы Банка России свидетельствуют о широком диапазоне возможных решений по итогам заседания 23 июля, однако можно говорить, что регулятор реагирует на инфляцию уже с большим опережением, заявил в интервью РИА Новости главный экономист аналитического департамента "ВТБ Капитала" по России и странам СНГ Александр Исаков.Банк России в пятницу проведет заседание по итогам которого определит уровень ключевой ставки. Согласно консенсусу РИА Новости, ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,5% годовых, в апреле - сразу на 0,5 процентного пункта, в июне - в третий раз - до 5,5%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 19 июля составила 6,5%.Эксперт пояснил, что экономисты, оценивая возможные изменения денежно-кредитной политики, движутся между двумя полюсами: макроэкономическими данными и сигналами, которые дает Банк России. Когда сигналы не очень сильные, макроэкономических данных достаточно, чтобы понять политику регулятора. Сейчас прогноз очень близко к полюсу, когда консенсус фактически полностью сформирован сигналами ЦБ РФ, отметил Исаков.При этом, если посмотреть на то, как эта одинаковая макроситуация транслируется в решения центральных банков, то в Банк России проводит опережающую нормализацию денежной политики - если не брать Турцию и Аргентину с их значительными всплесками инфляции, то в нашей группе более чем на 100 базисных пунктов от минимума прошлого года ключевую ставку повысили лишь две страны – Бразилия и Украина, напомнил он."Короткое резюме такое: ЦБ РФ уже сделал сильно больше, чем развивающиеся страны со сходным размером шока, - это тоже нужно учитывать", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20210720/finansy-1741965678.html

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741925756.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/inflyatsiya-1740552660.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика