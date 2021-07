https://ria.ru/20210723/indiya-1742493437.html

В Индии намерены подписать с Россией договор о производстве "Спутник V"

В Индии намерены подписать с Россией договор о производстве "Спутник V" - РИА Новости, 23.07.2021

В Индии намерены подписать с Россией договор о производстве "Спутник V"

Правительство индийского штата Керала намерено подписать с Россией соглашение о намерении создать в штате комплекс по производству российской вакцины против... РИА Новости, 23.07.2021

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство индийского штата Керала намерено подписать с Россией соглашение о намерении создать в штате комплекс по производству российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает издание India Today со ссылкой на министра промышленности Кералы Пи Раджива."Переговоры начались давно, когда возникла острая нехватка вакцин. Ведутся предварительные обсуждения, обе стороны обсуждают условия. Главный секретарь и представители отрасли ведут переговоры с российскими представителями, главным юрисконсультом и (Российским) фондом прямых инвестиций. Соглашение о намерении должно быть подписано в течение трех дней", - заявил Раджив.По словам министра, для проекта уже выделено 10 акров (около 4 гектаров) земли на территории научного парка Life Science Park в городе Тируванантапурам.Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник V". РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Serum Institute of India, Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины."Спутник V" одобрен в странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций и НИЦ Гамалеи.

