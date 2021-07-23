https://ria.ru/20210723/ii-1742479839.html

НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении

НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении - РИА Новости, 23.07.2021

НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении

Система предупреждения студентов об угрозе отчисления, основанная на базе искусственного интеллекта, появится в российских вузах с 2022 года, сообщила... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T07:15

2021-07-23T07:15

2021-07-23T11:12

томский политехнический университет

навигатор абитуриента

россия

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Система предупреждения студентов об угрозе отчисления, основанная на базе искусственного интеллекта, появится в российских вузах с 2022 года, сообщила пресс-служба Платформы НТИ.Проект представят на летнем интенсиве "Архипелаг 2121".Организация отметила, что оценка успеваемости будет складываться из дисциплины, оценок и посещаемости. Кроме того, будут учитываться пропуски теоретических занятий, лекций, семинаров и лабораторных работ. Информация будет доступна преподавателям и самим учащимся в личном кабинете.В рамках пилота, прошедшего в Томском политехническом университете, проанализировали обезличенные данные об оценках 4,8 тысячи студентов из порядка 500 групп, всего проверили 230 тысяч оценок по примерно 2,8 тысячи дисциплинам. Точность определения успеваемости составила 98 процентов.Как рассказал основатель проекта Алексей Кудашкин, деканату бывает сложно выявить учащихся, у которых проблемы с успеваемостью в середине семестра."Наша система позволит выделить студентов, следующих по негативному сценарию, и передать информацию преподавателям. А они уже смогут предложить учащемуся помощь или использовать другой подход в обучении", — пояснил он."Архипелаг 2121" — интенсивные курсы для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд. Участники смогут получить знания для запуска своего бизнеса и развития проектов в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы события —"Платформа НТИ", Университет 20.35, Министерство науки и высшего образования, администрация Новгородской области.

https://ria.ru/20210721/tsentr-1742249611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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томский политехнический университет, навигатор абитуриента, россия, общество