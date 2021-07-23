https://ria.ru/20210723/gomoseksualnost-1742567597.html

Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ

Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ - РИА Новости, 23.07.2021

Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ

Большинство россиян (75%) отрицательно относятся к однополым бракам, следует из опроса, опубликованного ВЦИОМ. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:42

2021-07-23T15:42

2021-07-23T16:20

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство россиян (75%) отрицательно относятся к однополым бракам, следует из опроса, опубликованного ВЦИОМ."К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году, 80%). Чаще других категорично не согласны с данным правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% - скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%)", – говорится в исследовании.Мнения о том, что сексуальная ориентация – частное дело каждого, придерживаются 31% опрошенных россиян. Это наивысший показатель за все 17 лет исследования ВЦИОМ темы однополых отношений. Так, в 2014 году такого мнения придерживались 24% опрошенных, в 2013 – 17%, а в 2015 – 22%.Почти каждый четвертый россиянин (23%) считает, что представители сексуальных меньшинств - это больные люди, которым нужна медицинская помощь. Этот показатель за последние 17 лет менялся незначительно: 22%, 21%, 20% и 23% в 2004, 2013, 2015 и в 2021 годах соответственно.Доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств — опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 годом (20% против 11% в 2021 году) и вернулась к показателям 2004 года, когда данного мнения придерживались 12% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210714/brak-1741223316.html

https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, семья, общество