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Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ - РИА Новости, 23.07.2021
Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
Большинство россиян (75%) отрицательно относятся к однополым бракам, следует из опроса, опубликованного ВЦИОМ. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:42
2021-07-23T16:20
россия
вциом
семья
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство россиян (75%) отрицательно относятся к однополым бракам, следует из опроса, опубликованного ВЦИОМ."К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году, 80%). Чаще других категорично не согласны с данным правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% - скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%)", – говорится в исследовании.Мнения о том, что сексуальная ориентация – частное дело каждого, придерживаются 31% опрошенных россиян. Это наивысший показатель за все 17 лет исследования ВЦИОМ темы однополых отношений. Так, в 2014 году такого мнения придерживались 24% опрошенных, в 2013 – 17%, а в 2015 – 22%.Почти каждый четвертый россиянин (23%) считает, что представители сексуальных меньшинств - это больные люди, которым нужна медицинская помощь. Этот показатель за последние 17 лет менялся незначительно: 22%, 21%, 20% и 23% в 2004, 2013, 2015 и в 2021 годах соответственно.Доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств — опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 годом (20% против 11% в 2021 году) и вернулась к показателям 2004 года, когда данного мнения придерживались 12% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20210714/brak-1741223316.html
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россия, вциом, семья, общество
15:42 23.07.2021 (обновлено: 16:20 23.07.2021)
 
Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ

ВЦИОМ: три четверти россиян отрицательно относятся к однополым бракам

© Fotolia / Olga IvanovaФормальная запись «несходство характеров», предлагаемая в ЗАГСе, включает в себя целый спектр разнообразных причин: наиболее частыми становятся алкоголизм, агрессивное поведение мужа и измены.
Формальная запись «несходство характеров», предлагаемая в ЗАГСе, включает в себя целый спектр разнообразных причин: наиболее частыми становятся алкоголизм, агрессивное поведение мужа и измены. - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Fotolia / Olga Ivanova
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство россиян (75%) отрицательно относятся к однополым бракам, следует из опроса, опубликованного ВЦИОМ.
"К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году, 80%). Чаще других категорично не согласны с данным правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% - скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%)", – говорится в исследовании.
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14 июля, 13:20
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
Мнения о том, что сексуальная ориентация – частное дело каждого, придерживаются 31% опрошенных россиян. Это наивысший показатель за все 17 лет исследования ВЦИОМ темы однополых отношений. Так, в 2014 году такого мнения придерживались 24% опрошенных, в 2013 – 17%, а в 2015 – 22%.
Почти каждый четвертый россиянин (23%) считает, что представители сексуальных меньшинств - это больные люди, которым нужна медицинская помощь. Этот показатель за последние 17 лет менялся незначительно: 22%, 21%, 20% и 23% в 2004, 2013, 2015 и в 2021 годах соответственно.
Доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств — опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 годом (20% против 11% в 2021 году) и вернулась к показателям 2004 года, когда данного мнения придерживались 12% опрошенных.
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4 июля, 20:34
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
 
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