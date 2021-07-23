Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210723/evakuatsiya-1742483831.html
В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы
В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы - РИА Новости, 23.07.2021
В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы
Спасатели с помощью вертолета эвакуировали трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:31
2021-07-23T13:25
туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742535232_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_a6c9159c2812d8f4fdd6b1939d7c3d22.jpg
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.Ранее сообщалось, что в четверг группа из восьми туристов из Москвы попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате пострадали три человека. Им на помощь вышли 20 спасателей. Уточнялось, что время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки. В пятницу планировалось задействовать для эвакуации пострадавших вертолет Ми-8 МЧС России."Для работ был привлечен коммерческий вертолет фирмы "Хелей Экшен". С его помощью двух пострадавших спустили на территорию альплагеря "Чегем", их отправят в Нальчик наземным транспортом. Еще одного пострадавшего сейчас на вертолете доставляют в Нальчик", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в больницу.В работах участвуют 20 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда "Лидер".Позднее стало известно, что в больницу доставили трех туристов."По состоянию на 11.15 мск пятницы пострадавших на вертолете эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, где передали бригаде врачей", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди пострадавших – две женщины и один мужчина, все они жители Москвы 1992, 1995 и 1975 годов рождения.
https://ria.ru/20210501/attraktsion-1730853838.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спасение туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
Кадры спасения туристов, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Их эвакуировали на вертолёте в Нальчик. Пострадавших москвичей — двух женщин и мужчину — передали бригаде врачей. В спасательной операции приняли участие около 20 человек. О происшествии стало известно накануне вечером. Инцидент произошёл в Черекском ущелье, всего под камнепад попали восемь туристов из Москвы
2021-07-23T08:31
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742535232_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_e0ed6e9c8f98facbb420afad7c46fab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
08:31 23.07.2021 (обновлено: 13:25 23.07.2021)
 
В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы

Спасатели эвакуировали пострадавших под камнепадом в горах КБР туристов из Москвы

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в четверг группа из восьми туристов из Москвы попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате пострадали три человека. Им на помощь вышли 20 спасателей. Уточнялось, что время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки. В пятницу планировалось задействовать для эвакуации пострадавших вертолет Ми-8 МЧС России.
"Для работ был привлечен коммерческий вертолет фирмы "Хелей Экшен". С его помощью двух пострадавших спустили на территорию альплагеря "Чегем", их отправят в Нальчик наземным транспортом. Еще одного пострадавшего сейчас на вертолете доставляют в Нальчик", - сказал собеседник агентства.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 17:41
В горах КБР девушка погибла на аттракционе по роупджампингу
Он уточнил, что в аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в больницу.
В работах участвуют 20 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда "Лидер".
Позднее стало известно, что в больницу доставили трех туристов.
"По состоянию на 11.15 мск пятницы пострадавших на вертолете эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, где передали бригаде врачей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди пострадавших – две женщины и один мужчина, все они жители Москвы 1992, 1995 и 1975 годов рождения.
 
ТуризмКабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40"Яндекс" устранил сбой
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
14:54Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
14:48Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
14:46На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Лента новостейМолния