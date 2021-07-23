https://ria.ru/20210723/evakuatsiya-1742483831.html

В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы

В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы - РИА Новости, 23.07.2021

В КБР эвакуировали пострадавших под камнепадом туристов из Москвы

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:31

2021-07-23T08:31

2021-07-23T13:25

туризм

кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742535232_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_a6c9159c2812d8f4fdd6b1939d7c3d22.jpg

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.Ранее сообщалось, что в четверг группа из восьми туристов из Москвы попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате пострадали три человека. Им на помощь вышли 20 спасателей. Уточнялось, что время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки. В пятницу планировалось задействовать для эвакуации пострадавших вертолет Ми-8 МЧС России."Для работ был привлечен коммерческий вертолет фирмы "Хелей Экшен". С его помощью двух пострадавших спустили на территорию альплагеря "Чегем", их отправят в Нальчик наземным транспортом. Еще одного пострадавшего сейчас на вертолете доставляют в Нальчик", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в больницу.В работах участвуют 20 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда "Лидер".Позднее стало известно, что в больницу доставили трех туристов."По состоянию на 11.15 мск пятницы пострадавших на вертолете эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, где передали бригаде врачей", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди пострадавших – две женщины и один мужчина, все они жители Москвы 1992, 1995 и 1975 годов рождения.

https://ria.ru/20210501/attraktsion-1730853838.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасение туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии Кадры спасения туристов, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Их эвакуировали на вертолёте в Нальчик. Пострадавших москвичей — двух женщин и мужчину — передали бригаде врачей. В спасательной операции приняли участие около 20 человек. О происшествии стало известно накануне вечером. Инцидент произошёл в Черекском ущелье, всего под камнепад попали восемь туристов из Москвы 2021-07-23T08:31 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия