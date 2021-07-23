https://ria.ru/20210723/dtp-1742480005.html

В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими - РИА Новости, 23.07.2021

В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T07:19

2021-07-23T07:19

2021-07-23T07:27

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ."В Находке в районе дома №1 на улице Козина произошло столкновение транспортных средств, в результате которого получили травмы 6 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 44-летний мужчина, допустивший выезд на полосу встречного движения, управлял машиной пьяным. Травмирован водитель и четыре пассажира Subaru Forester: женщины в возрасте 31, 42, 47 лет, мужчины в возрасте 34, 41 года, а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, чей водитель выехал на встречную полосу.Также УМВД сообщает еще об одном ДТП в Находке. Водитель автомобиля Honda Prelude допустил его опрокидывание в кювет. Установлено, что за рулем находилась 23-летняя девушка. Автомобиль двигался со стороны поселка Приисковый в направлении Находки. Помимо водителя в салоне находились 3 пассажира. В результате удара женщина-водитель получила смертельные травмы, двое пассажиров – мужчины в возрасте 30 и 34 – получили травмы различной степени тяжести.

https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html

находка

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, приморский край, происшествия