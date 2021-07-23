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В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими - РИА Новости, 23.07.2021
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T07:19
2021-07-23T07:27
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ."В Находке в районе дома №1 на улице Козина произошло столкновение транспортных средств, в результате которого получили травмы 6 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 44-летний мужчина, допустивший выезд на полосу встречного движения, управлял машиной пьяным. Травмирован водитель и четыре пассажира Subaru Forester: женщины в возрасте 31, 42, 47 лет, мужчины в возрасте 34, 41 года, а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, чей водитель выехал на встречную полосу.Также УМВД сообщает еще об одном ДТП в Находке. Водитель автомобиля Honda Prelude допустил его опрокидывание в кювет. Установлено, что за рулем находилась 23-летняя девушка. Автомобиль двигался со стороны поселка Приисковый в направлении Находки. Помимо водителя в салоне находились 3 пассажира. В результате удара женщина-водитель получила смертельные травмы, двое пассажиров – мужчины в возрасте 30 и 34 – получили травмы различной степени тяжести.
https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html
находка
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находка, приморский край, происшествия
07:19 23.07.2021 (обновлено: 07:27 23.07.2021)
 
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.
"В Находке в районе дома №1 на улице Козина произошло столкновение транспортных средств, в результате которого получили травмы 6 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 44-летний мужчина, допустивший выезд на полосу встречного движения, управлял машиной пьяным. Травмирован водитель и четыре пассажира Subaru Forester: женщины в возрасте 31, 42, 47 лет, мужчины в возрасте 34, 41 года, а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, чей водитель выехал на встречную полосу.
Также УМВД сообщает еще об одном ДТП в Находке. Водитель автомобиля Honda Prelude допустил его опрокидывание в кювет. Установлено, что за рулем находилась 23-летняя девушка. Автомобиль двигался со стороны поселка Приисковый в направлении Находки. Помимо водителя в салоне находились 3 пассажира. В результате удара женщина-водитель получила смертельные травмы, двое пассажиров – мужчины в возрасте 30 и 34 – получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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НаходкаПриморский крайПроисшествия
 
 
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