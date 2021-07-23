https://ria.ru/20210723/dtp-1742480005.html
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими - РИА Новости, 23.07.2021
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T07:19
2021-07-23T07:19
2021-07-23T07:27
находка
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ."В Находке в районе дома №1 на улице Козина произошло столкновение транспортных средств, в результате которого получили травмы 6 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 44-летний мужчина, допустивший выезд на полосу встречного движения, управлял машиной пьяным. Травмирован водитель и четыре пассажира Subaru Forester: женщины в возрасте 31, 42, 47 лет, мужчины в возрасте 34, 41 года, а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, чей водитель выехал на встречную полосу.Также УМВД сообщает еще об одном ДТП в Находке. Водитель автомобиля Honda Prelude допустил его опрокидывание в кювет. Установлено, что за рулем находилась 23-летняя девушка. Автомобиль двигался со стороны поселка Приисковый в направлении Находки. Помимо водителя в салоне находились 3 пассажира. В результате удара женщина-водитель получила смертельные травмы, двое пассажиров – мужчины в возрасте 30 и 34 – получили травмы различной степени тяжести.
https://ria.ru/20210722/dtp-1742387390.html
находка
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, приморский край, происшествия
07:19 23.07.2021 (обновлено: 07:27 23.07.2021)
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости.
Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок по вине пьяного водителя в Находке Приморского края
, сообщает региональное УМВД РФ
.
"В Находке в районе дома №1 на улице Козина произошло столкновение транспортных средств, в результате которого получили травмы 6 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 44-летний мужчина, допустивший выезд на полосу встречного движения, управлял машиной пьяным. Травмирован водитель и четыре пассажира Subaru Forester: женщины в возрасте 31, 42, 47 лет, мужчины в возрасте 34, 41 года, а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, чей водитель выехал на встречную полосу.
Также УМВД сообщает еще об одном ДТП в Находке. Водитель автомобиля Honda Prelude допустил его опрокидывание в кювет. Установлено, что за рулем находилась 23-летняя девушка. Автомобиль двигался со стороны поселка Приисковый в направлении Находки. Помимо водителя в салоне находились 3 пассажира. В результате удара женщина-водитель получила смертельные травмы, двое пассажиров – мужчины в возрасте 30 и 34 – получили травмы различной степени тяжести.