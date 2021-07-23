https://ria.ru/20210723/donbass-1742588079.html
В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия за неделю со стороны силовиков
В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия за неделю со стороны силовиков - РИА Новости, 23.07.2021
В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия за неделю со стороны силовиков
Украинские силовики 12 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю, ополченцы открывали ответный огонь, заявил в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:13
2021-07-23T17:13
2021-07-23T17:13
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю, ополченцы открывали ответный огонь, заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.В ЛНР ранее заявили, что с 9 по 16 июля зафиксировали 21 обстрел со стороны украинских силовиков."За прошедшую неделю со стороны противника зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня", - сказал Мазейкин журналистам.По его словам, украинские силовики открывали огонь из противотанковых управляемых ракет, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении шести населенных пунктов, подконтрольных ЛНР."Попытки представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК", - заявил Мазейкин. Он уточнил, что Народной милиции пришлось открыть ответный огонь по позициям украинских силовиков.
https://ria.ru/20210723/donbass-1742481910.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире
В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия за неделю со стороны силовиков
В ЛНР заявили о 12 обстрелах шести населенных пунктов за неделю со стороны украинских силовиков