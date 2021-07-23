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В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.07.2021
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:43
2021-07-23T11:43
2021-07-23T11:43
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы.
https://ria.ru/20210723/donbass-1742481910.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Представитель ДНР: украинские силовики обстреляли территорию республики из гранатометов