https://ria.ru/20210723/donbass-1742513892.html

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.07.2021

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:43

2021-07-23T11:43

2021-07-23T11:43

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы.

https://ria.ru/20210723/donbass-1742481910.html

https://ria.ru/20210723/obstrel-1742490701.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире