https://ria.ru/20210723/donbass-1742481910.html

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.07.2021

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:12

2021-07-23T08:12

2021-07-23T08:13

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в среду не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (22 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики два раза открывали огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Желобок.

https://ria.ru/20210721/bronetekhnika-1742169511.html

https://ria.ru/20210720/donbass-1741966697.html

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире