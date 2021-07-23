https://ria.ru/20210723/donbass-1742481910.html
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.07.2021
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:12
2021-07-23T08:12
2021-07-23T08:13
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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в мире
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в среду не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (22 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики два раза открывали огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Желобок.
https://ria.ru/20210721/bronetekhnika-1742169511.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
08:12 23.07.2021 (обновлено: 08:13 23.07.2021)
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики два раза открывали огонь из гранатометов по селу Желобок в ЛНР