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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.07.2021
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:12
2021-07-23T08:13
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в среду не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (22 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики два раза открывали огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Желобок.
https://ria.ru/20210721/bronetekhnika-1742169511.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
08:12 23.07.2021 (обновлено: 08:13 23.07.2021)
 
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики два раза открывали огонь из гранатометов по селу Желобок в ЛНР

© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в среду не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВС Украины.
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"За истекшие сутки (22 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики два раза открывали огонь из гранатометов по подконтрольному ЛНР селу Желобок.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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