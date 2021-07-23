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Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали
Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали - РИА Новости, 23.07.2021
Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали
Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:44
2021-07-23T08:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, находится в больнице, сообщила пресс-служба минэкологии региона.Во вторник следователи возбудили в отношении Безрукова уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации СК, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов. Безрукова отпустили под обязательство о явке, в среду он вышел на работу.По данным пресс-службы минэкологии, в пятницу состоятся рейдовые мероприятия на озере Увильды по выявлению нарушений в области природопользования и охраны окружающей среды, в которых планировалось участие Безрукова.Но, поясняет пресс-служба, по итогам рейда замминистра предоставит СМИ комментарий.Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.
https://ria.ru/20210721/zamministra-1742153131.html
https://ria.ru/20210720/chelyabinsk-1741979333.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия
08:44 23.07.2021
 
Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали

Подозреваемого в превышении полномочий челябинского замминистра экологии Безрукова госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, находится в больнице, сообщила пресс-служба минэкологии региона.
Во вторник следователи возбудили в отношении Безрукова уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации СК, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов. Безрукова отпустили под обязательство о явке, в среду он вышел на работу.
Заместитель Министра экологии Челябинской области Виталий Безруков - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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СК отпустил челябинского замминистра экологии под обязательство о явке
По данным пресс-службы минэкологии, в пятницу состоятся рейдовые мероприятия на озере Увильды по выявлению нарушений в области природопользования и охраны окружающей среды, в которых планировалось участие Безрукова.
"Сегодняшний пресс-тур на озеро Увильды состоится без Виталия Безрукова в связи тем, что он оказался в больнице и временно находится на больничном", - говорится в сообщении.
Но, поясняет пресс-служба, по итогам рейда замминистра предоставит СМИ комментарий.
Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.
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