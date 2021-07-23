Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали
Подозреваемого в превышении полномочий челябинского замминистра экологии Безрукова госпитализировали
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, находится в больнице, сообщила пресс-служба минэкологии региона.
Во вторник следователи возбудили в отношении Безрукова уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации СК, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов. Безрукова отпустили под обязательство о явке, в среду он вышел на работу.
По данным пресс-службы минэкологии, в пятницу состоятся рейдовые мероприятия на озере Увильды по выявлению нарушений в области природопользования и охраны окружающей среды, в которых планировалось участие Безрукова.
"Сегодняшний пресс-тур на озеро Увильды состоится без Виталия Безрукова в связи тем, что он оказался в больнице и временно находится на больничном", - говорится в сообщении.
Но, поясняет пресс-служба, по итогам рейда замминистра предоставит СМИ комментарий.
Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.