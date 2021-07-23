https://ria.ru/20210723/chelyabinsk-1742484996.html

Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали

Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали - РИА Новости, 23.07.2021

Челябинского замминистра, против которого завели дело, госпитализировали

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:44

2021-07-23T08:44

2021-07-23T08:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, находится в больнице, сообщила пресс-служба минэкологии региона.Во вторник следователи возбудили в отношении Безрукова уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации СК, подозреваемый, зная о рейде по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов. Безрукова отпустили под обязательство о явке, в среду он вышел на работу.По данным пресс-службы минэкологии, в пятницу состоятся рейдовые мероприятия на озере Увильды по выявлению нарушений в области природопользования и охраны окружающей среды, в которых планировалось участие Безрукова.Но, поясняет пресс-служба, по итогам рейда замминистра предоставит СМИ комментарий.Безрукову 28 лет, окончил Челябинский государственный университет по специальности "Экология и природопользование". В 2014-2018 годах работал директором благотворительного экологического фонда "Моя планета". С 2018 года возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области. На текущую должность был назначен 30 января 2020 года.

https://ria.ru/20210721/zamministra-1742153131.html

https://ria.ru/20210720/chelyabinsk-1741979333.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия