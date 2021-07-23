https://ria.ru/20210723/buzova-1742504739.html

"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве

"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве - РИА Новости, 23.07.2021

"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве

Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал о встрече с Ольгой Бузовой и объяснил, почему решил написать для нее песню. Своим мнением о теледиве он поделился в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:11

2021-07-23T11:11

2021-07-23T11:11

шоубиз

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742499381_0:16:3586:2033_1920x0_80_0_0_660701230e1936bbe7e0fc82ec23e6bf.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал о встрече с Ольгой Бузовой и объяснил, почему решил написать для нее песню. Своим мнением о теледиве он поделился в эфире передачи "Откройте, Давид!". "Я познакомился с Олей, когда у нее был сложный период расставания с мужем. Мы приехали с Ассоль (жена рэпера — Прим. Ред.) к ней в гости 2 января, и она рассказала всю историю. Меня настолько это поразило, настолько я был шокирован тем, что она мне раскрыла, что постоянно говорил: "Да, ну нет!". Я понимал, что в этот момент все было против нее, и отношение к ней предвзятое… А она девочка, просто девочка хрупкая, которая также хочет любви, которой тоже нужна забота, опора, поддержка. Меня так по-мужски задело все, что с ней происходило, что я ей сказал: "Я тебе напишу песню — хит", — говорит Степанов.Музыкант признался, что очень благодарен супруге, с которой обсуждал, какой трек можно создать для Ольги: "Ассоль — соавтор композиции "Мало половин"."Мне не хотелось разбираться, правда ли все это, а может, есть другая сторона медали. Нет, мне хотелось помочь", — поясняет свою позицию ST.Александр написал композиции "Мало половин", "Водица", "Она не боится" и "Чемпион". "Авторские мои, но было бы странно говорить "Я тебе хочу помочь" и тут же просить деньги. Я не разбогател на этих песнях. Я это делал не ради наживы, хорошо заработал спустя какое-то время на своем треке "Луи луи", — делится рэпер.В 2012 Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, в 2016 они развелись. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка.

https://ria.ru/20210630/buzova-1739187386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова