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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210723/buzova-1742504739.html
"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве
"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве - РИА Новости, 23.07.2021
"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве
Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал о встрече с Ольгой Бузовой и объяснил, почему решил написать для нее песню. Своим мнением о теледиве он поделился в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:11
2021-07-23T11:11
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал о встрече с Ольгой Бузовой и объяснил, почему решил написать для нее песню. Своим мнением о теледиве он поделился в эфире передачи "Откройте, Давид!". "Я познакомился с Олей, когда у нее был сложный период расставания с мужем. Мы приехали с Ассоль (жена рэпера — Прим. Ред.) к ней в гости 2 января, и она рассказала всю историю. Меня настолько это поразило, настолько я был шокирован тем, что она мне раскрыла, что постоянно говорил: "Да, ну нет!". Я понимал, что в этот момент все было против нее, и отношение к ней предвзятое… А она девочка, просто девочка хрупкая, которая также хочет любви, которой тоже нужна забота, опора, поддержка. Меня так по-мужски задело все, что с ней происходило, что я ей сказал: "Я тебе напишу песню — хит", — говорит Степанов.Музыкант признался, что очень благодарен супруге, с которой обсуждал, какой трек можно создать для Ольги: "Ассоль — соавтор композиции "Мало половин"."Мне не хотелось разбираться, правда ли все это, а может, есть другая сторона медали. Нет, мне хотелось помочь", — поясняет свою позицию ST.Александр написал композиции "Мало половин", "Водица", "Она не боится" и "Чемпион". "Авторские мои, но было бы странно говорить "Я тебе хочу помочь" и тут же просить деньги. Я не разбогател на этих песнях. Я это делал не ради наживы, хорошо заработал спустя какое-то время на своем треке "Луи луи", — делится рэпер.В 2012 Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, в 2016 они развелись. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка.
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ольга бузова
11:11 23.07.2021
 

"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРэпер ST (Александр Степанов) и Ольга Бузова
Рэпер ST (Александр Степанов) и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал о встрече с Ольгой Бузовой и объяснил, почему решил написать для нее песню. Своим мнением о теледиве он поделился в эфире передачи "Откройте, Давид!".
"Я познакомился с Олей, когда у нее был сложный период расставания с мужем. Мы приехали с Ассоль (жена рэпера — Прим. Ред.) к ней в гости 2 января, и она рассказала всю историю. Меня настолько это поразило, настолько я был шокирован тем, что она мне раскрыла, что постоянно говорил: "Да, ну нет!". Я понимал, что в этот момент все было против нее, и отношение к ней предвзятое… А она девочка, просто девочка хрупкая, которая также хочет любви, которой тоже нужна забота, опора, поддержка. Меня так по-мужски задело все, что с ней происходило, что я ей сказал: "Я тебе напишу песню — хит", — говорит Степанов.
Музыкант признался, что очень благодарен супруге, с которой обсуждал, какой трек можно создать для Ольги: "Ассоль — соавтор композиции "Мало половин".
"Мне не хотелось разбираться, правда ли все это, а может, есть другая сторона медали. Нет, мне хотелось помочь", — поясняет свою позицию ST.
Александр написал композиции "Мало половин", "Водица", "Она не боится" и "Чемпион". "Авторские мои, но было бы странно говорить "Я тебе хочу помочь" и тут же просить деньги. Я не разбогател на этих песнях. Я это делал не ради наживы, хорошо заработал спустя какое-то время на своем треке "Луи луи", — делится рэпер.
В 2012 Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, в 2016 они развелись. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка.
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