https://ria.ru/20210723/boyarskiy-1742548762.html

Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии

Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии - РИА Новости, 23.07.2021

Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии

Артист Михаил Боярский находится дома после коронавирусной инфекции, сообщил на странице в Instagram его сын Сергей Боярский. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:12

2021-07-23T14:12

2021-07-23T14:47

вакцинация россиян от covid-19

сергей боярский

культура

коронавирус covid-19

михаил боярский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Артист Михаил Боярский находится дома после коронавирусной инфекции, сообщил на странице в Instagram его сын Сергей Боярский.Ранее СМИ писали, что 71-летнего артиста якобы госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как диагностировали COVID-19. Как заявлял РИА Новости представитель Боярского, он находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревали коронавирусную инфекцию. Сам актер в минувшее воскресенье сообщил странице в Instagram, что у него "все хорошо", и поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье."Папа находится дома… Он, действительно, некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль… и наградил… Слава богу, папа был привит", - сказал Сергей Боярский.Сын актера добавил, что Михаил Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742171714.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, сергей боярский, коронавирус covid-19, михаил боярский