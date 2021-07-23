https://ria.ru/20210723/boyarskiy-1742548762.html
Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии
Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии - РИА Новости, 23.07.2021
Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии
Артист Михаил Боярский находится дома после коронавирусной инфекции, сообщил на странице в Instagram его сын Сергей Боярский. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:12
2021-07-23T14:12
2021-07-23T14:47
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сергей боярский
культура
коронавирус covid-19
михаил боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Артист Михаил Боярский находится дома после коронавирусной инфекции, сообщил на странице в Instagram его сын Сергей Боярский.Ранее СМИ писали, что 71-летнего артиста якобы госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как диагностировали COVID-19. Как заявлял РИА Новости представитель Боярского, он находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревали коронавирусную инфекцию. Сам актер в минувшее воскресенье сообщил странице в Instagram, что у него "все хорошо", и поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье."Папа находится дома… Он, действительно, некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль… и наградил… Слава богу, папа был привит", - сказал Сергей Боярский.Сын актера добавил, что Михаил Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742171714.html
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вакцинация россиян от covid-19, сергей боярский, коронавирус covid-19, михаил боярский
14:12 23.07.2021 (обновлено: 14:47 23.07.2021)
Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии
Сын Михаила Боярского Сергей: артист находится дома, болезнь протекала в легкой форме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости.
Артист Михаил Боярский
находится дома после коронавирусной инфекции, сообщил на странице в Instagram его сын Сергей Боярский
.
Ранее СМИ писали, что 71-летнего артиста якобы госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как диагностировали COVID-19. Как заявлял РИА Новости представитель Боярского, он находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревали коронавирусную инфекцию. Сам актер в минувшее воскресенье сообщил странице в Instagram, что у него "все хорошо", и поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье.
"Папа находится дома… Он, действительно, некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль… и наградил… Слава богу, папа был привит", - сказал Сергей Боярский.
Сын актера добавил, что Михаил Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.