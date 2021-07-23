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Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 23.07.2021
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии
Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:02
2021-07-23T21:29
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова."Стали известны результаты 32-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2021). Российская сборная завоевала две золотых и две серебряных медали. Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ. Все победители и призеры подали документы в Московский университет", - рассказали в вузе.Каждый год организатором Международной биологической олимпиады выступает новая страна. В 2021 году страной-организатором олимпиады была Португалия и главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. В этом году олимпиада проходила в онлайн-формате, но несмотря на это включала оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.Золотые медали в сборной РФ получили Давид Жеглов из Москвы (школа № 171) и Михаил Хандохин из Нижнего Новгорода (школа № 7). Серебряными призёрами стали Иван Прохоров (школа ЦПМ) и Евгений Яйлоян (школа "Интеллектуал") - оба из Москвы.Добавляется, что Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян стали первокурсниками биологического факультета МГУ, а Михаил Хандохин - факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ. Руководитель сборной - профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, его заместители - доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов, аспирант кафедры биохимии Виктория Лавренова.
https://ria.ru/20210723/fizika-1742507216.html
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россия, социальный навигатор, биология, португалия, образование - общество, общество
20:02 23.07.2021 (обновлено: 21:29 23.07.2021)
 
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии

Две золотые и две серебряные медали завоевала сборная России на Международной олимпиаде по биологии

© Фото : Пресс-служба МГУКоманда российской сборной на Международной олимпиаде по биологии
Команда российской сборной на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Пресс-служба МГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
"Стали известны результаты 32-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2021). Российская сборная завоевала две золотых и две серебряных медали. Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ. Все победители и призеры подали документы в Московский университет", - рассказали в вузе.
Участники сборной команды России по физике на 49-й Международной физической олимпиаде в Португалии. 28 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Каждый год организатором Международной биологической олимпиады выступает новая страна. В 2021 году страной-организатором олимпиады была Португалия и главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. В этом году олимпиада проходила в онлайн-формате, но несмотря на это включала оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.
Золотые медали в сборной РФ получили Давид Жеглов из Москвы (школа № 171) и Михаил Хандохин из Нижнего Новгорода (школа № 7). Серебряными призёрами стали Иван Прохоров (школа ЦПМ) и Евгений Яйлоян (школа "Интеллектуал") - оба из Москвы.
© Фото : Пресс-служба МГУКоманда российской сборной с преподавателями на Международной олимпиаде по биологии
Команда российской сборной с преподавателями на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Пресс-служба МГУ
Команда российской сборной с преподавателями на Международной олимпиаде по биологии
Добавляется, что Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян стали первокурсниками биологического факультета МГУ, а Михаил Хандохин - факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.
К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ. Руководитель сборной - профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, его заместители - доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов, аспирант кафедры биохимии Виктория Лавренова.
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