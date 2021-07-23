https://ria.ru/20210723/biologiya-1742618948.html

Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии

Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 23.07.2021

Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии

Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:02

2021-07-23T20:02

2021-07-23T21:29

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова."Стали известны результаты 32-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2021). Российская сборная завоевала две золотых и две серебряных медали. Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ. Все победители и призеры подали документы в Московский университет", - рассказали в вузе.Каждый год организатором Международной биологической олимпиады выступает новая страна. В 2021 году страной-организатором олимпиады была Португалия и главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. В этом году олимпиада проходила в онлайн-формате, но несмотря на это включала оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.Золотые медали в сборной РФ получили Давид Жеглов из Москвы (школа № 171) и Михаил Хандохин из Нижнего Новгорода (школа № 7). Серебряными призёрами стали Иван Прохоров (школа ЦПМ) и Евгений Яйлоян (школа "Интеллектуал") - оба из Москвы.Добавляется, что Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян стали первокурсниками биологического факультета МГУ, а Михаил Хандохин - факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ. Руководитель сборной - профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, его заместители - доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов, аспирант кафедры биохимии Виктория Лавренова.

https://ria.ru/20210723/fizika-1742507216.html

https://sn.ria.ru/20210622/olimpiada-1738042846.html

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