https://ria.ru/20210723/biologiya-1742618948.html
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 23.07.2021
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии
Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:02
2021-07-23T20:02
2021-07-23T21:29
россия
социальный навигатор
биология
португалия
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742619336_0:142:640:502_1920x0_80_0_0_48236c44d6914d503a58ec427bbd9e7d.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова."Стали известны результаты 32-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2021). Российская сборная завоевала две золотых и две серебряных медали. Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ. Все победители и призеры подали документы в Московский университет", - рассказали в вузе.Каждый год организатором Международной биологической олимпиады выступает новая страна. В 2021 году страной-организатором олимпиады была Португалия и главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. В этом году олимпиада проходила в онлайн-формате, но несмотря на это включала оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.Золотые медали в сборной РФ получили Давид Жеглов из Москвы (школа № 171) и Михаил Хандохин из Нижнего Новгорода (школа № 7). Серебряными призёрами стали Иван Прохоров (школа ЦПМ) и Евгений Яйлоян (школа "Интеллектуал") - оба из Москвы.Добавляется, что Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян стали первокурсниками биологического факультета МГУ, а Михаил Хандохин - факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ. Руководитель сборной - профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, его заместители - доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов, аспирант кафедры биохимии Виктория Лавренова.
https://ria.ru/20210723/fizika-1742507216.html
https://sn.ria.ru/20210622/olimpiada-1738042846.html
россия
португалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742619336_0:137:640:617_1920x0_80_0_0_82ecb2dc67ebf63c5437916736e9bc5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, социальный навигатор, биология, португалия, образование - общество, общество
20:02 23.07.2021 (обновлено: 21:29 23.07.2021)
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии
Две золотые и две серебряные медали завоевала сборная России на Международной олимпиаде по биологии
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на Международной биологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
"Стали известны результаты 32-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2021). Российская сборная завоевала две золотых и две серебряных медали. Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ. Все победители и призеры подали документы в Московский университет", - рассказали в вузе.
Каждый год организатором Международной биологической олимпиады выступает новая страна. В 2021 году страной-организатором олимпиады была Португалия
и главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана
. В этом году олимпиада проходила в онлайн-формате, но несмотря на это включала оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.
Золотые медали в сборной РФ
получили Давид Жеглов из Москвы (школа № 171) и Михаил Хандохин из Нижнего Новгорода (школа № 7). Серебряными призёрами стали Иван Прохоров (школа ЦПМ) и Евгений Яйлоян (школа "Интеллектуал") - оба из Москвы.
Добавляется, что Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян стали первокурсниками биологического факультета МГУ, а Михаил Хандохин - факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.
К международной олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ. Руководитель сборной - профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, его заместители - доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов, аспирант кафедры биохимии Виктория Лавренова.