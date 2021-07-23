https://ria.ru/20210723/bezhentsy-1742570145.html

Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве

Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве - РИА Новости, 23.07.2021

Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве

Страны ЕС направили гуманитарную помощь в Литву для временного размещения на территории этой страны ближневосточных и африканских мигрантов, прибывающих из... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:53

2021-07-23T15:53

2021-07-23T15:53

мигранты

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БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Страны ЕС направили гуманитарную помощь в Литву для временного размещения на территории этой страны ближневосточных и африканских мигрантов, прибывающих из соседней Белоруссии, сообщила Еврокомиссия в коммюнике."Литовская граница является также внешней границей Европейского союза, которая в настоящее время сталкивается с беспрецедентным наплывом мигрантов и просителей убежища. Эти люди, многие из которых находятся в сложной ситуации, нуждаются в срочной помощи, особенно в питании и жилище. Евросоюз, государства-члены ЕС не оставят Литву в одиночестве в этой сложной ситуации. Ряд стран ЕС уже предложили свою помощь, мы готовы ее расширить, если будет необходимо", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.В частности, 12 стран ЕС направили в Литву палатки, электрогенераторы, спальные мешки, одеяла, полевую мебель, цистерны с водой. Еврокомиссия оплачивает доставку помощи в Литву.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,4 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 30 раз превышает показатели 2020 года.По данным ЕС, речь идет о мигрантах из Ирака, Ирана, Республики Конго, Камеруна и Гвинеи. Европейское пограничное агентство (Frontex) оказывает срочную помощь Литве.В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210721/migranty-1742203039.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/lukashenko-1742071231.html

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литва

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мигранты, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, литва, в мире