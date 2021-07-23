Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
Еврокомиссия: страны ЕС направили гуманитарную помощь в Литву для размещения мигрантов
© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Страны ЕС направили гуманитарную помощь в Литву для временного размещения на территории этой страны ближневосточных и африканских мигрантов, прибывающих из соседней Белоруссии, сообщила Еврокомиссия в коммюнике.
"Литовская граница является также внешней границей Европейского союза, которая в настоящее время сталкивается с беспрецедентным наплывом мигрантов и просителей убежища. Эти люди, многие из которых находятся в сложной ситуации, нуждаются в срочной помощи, особенно в питании и жилище. Евросоюз, государства-члены ЕС не оставят Литву в одиночестве в этой сложной ситуации. Ряд стран ЕС уже предложили свою помощь, мы готовы ее расширить, если будет необходимо", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
В частности, 12 стран ЕС направили в Литву палатки, электрогенераторы, спальные мешки, одеяла, полевую мебель, цистерны с водой. Еврокомиссия оплачивает доставку помощи в Литву.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,4 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 30 раз превышает показатели 2020 года.
По данным ЕС, речь идет о мигрантах из Ирака, Ирана, Республики Конго, Камеруна и Гвинеи. Европейское пограничное агентство (Frontex) оказывает срочную помощь Литве.
В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".