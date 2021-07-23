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Туризм
https://ria.ru/20210723/baykal-1742631026.html
Первый туристический поезд Москва - Байкал отправился с Казанского вокзала
Первый туристический поезд Москва - Байкал отправился с Казанского вокзала - РИА Новости, 23.07.2021
Первый туристический поезд Москва - Байкал отправился с Казанского вокзала
Первый туристический поезд по маршруту Москва – порт Байкал отправился в пятницу с Казанского вокзала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T22:23
2021-07-23T22:23
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый туристический поезд по маршруту Москва – порт Байкал отправился в пятницу с Казанского вокзала, передает корреспондент РИА Новости.Поезд № 928/927 "Байкальская сказка" проследует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск. Время в пути составит восемь дней. Расписание сформировано таким образом, что в каждый город поезд прибывает утром, а отправляется вечером.На маршруте задействованы сразу четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет, которые удобно состыкованы друг с другом.Как следует из информации на сайте РЖД, логистика маршрута предусматривает поездку на новом двухэтажном поезде из Москвы до станции Порт Байкал. Оттуда по желанию туристов будет организован трансфер на остров Ольхон и обратно быстроходным теплоходом "Комета".От причала порта Байкал до причала поселка Листвянка туристов доставит теплоход "Восход", а трансфер из поселка Листвянка до иркутского аэропорта будет организован на автобусах. Возвращение в Москву предусмотрено чартерным рейсом из Иркутска с питанием на борту.Второй вариант тура предусматривает аналогичную перевозку туристов, но в обратной последовательности: самолет, автобус, теплоход и поезд. Так, 30 июля из Москвы до Иркутска можно добраться чартерным рейсом. Затем из Иркутска туристы трансфером отправятся в поселок Листвянка, где их заберет теплоход "Восход" и доставит в порт Байкал. Оттуда путешественники на поезде доедут до Москвы с остановками в Красноярске, Славгороде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20210721/puteshestvie-1742227401.html
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новости - туризм, листвянка, ржд, москва, иркутск
22:23 23.07.2021
 
Первый туристический поезд Москва - Байкал отправился с Казанского вокзала

Первый туристический поезд Москва - порт Байкал отправился с Казанского вокзала

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый туристический поезд по маршруту Москва – порт Байкал отправился в пятницу с Казанского вокзала, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд № 928/927 "Байкальская сказка" проследует по маршруту МоскваНижний НовгородЕкатеринбургСлавгородКрасноярскИркутск. Время в пути составит восемь дней. Расписание сформировано таким образом, что в каждый город поезд прибывает утром, а отправляется вечером.
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На маршруте задействованы сразу четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет, которые удобно состыкованы друг с другом.
Как следует из информации на сайте РЖД, логистика маршрута предусматривает поездку на новом двухэтажном поезде из Москвы до станции Порт Байкал. Оттуда по желанию туристов будет организован трансфер на остров Ольхон и обратно быстроходным теплоходом "Комета".
От причала порта Байкал до причала поселка Листвянка туристов доставит теплоход "Восход", а трансфер из поселка Листвянка до иркутского аэропорта будет организован на автобусах. Возвращение в Москву предусмотрено чартерным рейсом из Иркутска с питанием на борту.
Второй вариант тура предусматривает аналогичную перевозку туристов, но в обратной последовательности: самолет, автобус, теплоход и поезд. Так, 30 июля из Москвы до Иркутска можно добраться чартерным рейсом. Затем из Иркутска туристы трансфером отправятся в поселок Листвянка, где их заберет теплоход "Восход" и доставит в порт Байкал. Оттуда путешественники на поезде доедут до Москвы с остановками в Красноярске, Славгороде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
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