https://ria.ru/20210723/bankrotstvo-1742477460.html

Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами

Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами - РИА Новости, 23.07.2021

Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами

Россияне все чаще не хотят платить по своим долгам и заявляют о желании пройти процедуру банкротства: доля таких заемщиков выросла с четырех-пяти до семи... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T06:20

2021-07-23T06:20

2021-07-23T11:21

россия

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

экономика

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне все чаще не хотят платить по своим долгам и заявляют о желании пройти процедуру банкротства: доля таких заемщиков выросла с четырех-пяти до семи процентов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Около пяти процентов россиян, которые не выплачивают кредиты, не согласны с суммой долга и хотят ее оспорить, а еще пять — не готовы решать вопрос в досудебном порядке. Такое решение, как пояснили в НАПКА, вызвано мнением, что суд встанет на защиту физического лица, при этом нет понимания, что он руководствуется буквой закона и ранее подписанным договором. Оставшиеся три процента называют другие причины.По словам президента ассоциации Эльмана Мехтиева, на увеличение числа желающих стать банкротами повлияла совокупность факторов. Основной — рост количества людей, которые узнали об этой процедуре и возможности ее пройти.Однако, по его словам, не все, кто хочет начать этот процесс, идут до конца, а также подходят под требования."Кроме того, мы видим, что, несмотря на рост осведомленности, подробности и последствия процедуры знает не более трети — для многих это по-прежнему мнимый легкий способ не платить по ранее взятому кредиту", — отметил Мехтиев.Управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель назвал банкротство действенной мерой, направленной на помощь оказавшимся в действительно трудной финансовой ситуации. Однако, как предупредил эксперт, оно имеет свою цену: получить заем с такой пометкой в кредитной истории в будущем крайне трудно.По его словам, порядка половины должников, кто ранее задумывался о процедуре, делает выбор в пользу индивидуальной работы с долгом: ему могут предложить частичное списание и более комфортную сумму платежа. Таким образом он закрывает обязательства, исправляет кредитную историю и не лишается средств и имущества. Реально доходят до банкротства на более 10-15 процентов из тех, кто заявил о таком намерении.

https://ria.ru/20210701/putin-1739361975.html

https://ria.ru/20210611/nogotkov-1736663642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), экономика