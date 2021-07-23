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Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами - РИА Новости, 23.07.2021
Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
Россияне все чаще не хотят платить по своим долгам и заявляют о желании пройти процедуру банкротства: доля таких заемщиков выросла с четырех-пяти до семи... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T06:20
2021-07-23T11:21
россия
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
экономика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне все чаще не хотят платить по своим долгам и заявляют о желании пройти процедуру банкротства: доля таких заемщиков выросла с четырех-пяти до семи процентов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Около пяти процентов россиян, которые не выплачивают кредиты, не согласны с суммой долга и хотят ее оспорить, а еще пять — не готовы решать вопрос в досудебном порядке. Такое решение, как пояснили в НАПКА, вызвано мнением, что суд встанет на защиту физического лица, при этом нет понимания, что он руководствуется буквой закона и ранее подписанным договором. Оставшиеся три процента называют другие причины.По словам президента ассоциации Эльмана Мехтиева, на увеличение числа желающих стать банкротами повлияла совокупность факторов. Основной — рост количества людей, которые узнали об этой процедуре и возможности ее пройти.Однако, по его словам, не все, кто хочет начать этот процесс, идут до конца, а также подходят под требования."Кроме того, мы видим, что, несмотря на рост осведомленности, подробности и последствия процедуры знает не более трети — для многих это по-прежнему мнимый легкий способ не платить по ранее взятому кредиту", — отметил Мехтиев.Управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель назвал банкротство действенной мерой, направленной на помощь оказавшимся в действительно трудной финансовой ситуации. Однако, как предупредил эксперт, оно имеет свою цену: получить заем с такой пометкой в кредитной истории в будущем крайне трудно.По его словам, порядка половины должников, кто ранее задумывался о процедуре, делает выбор в пользу индивидуальной работы с долгом: ему могут предложить частичное списание и более комфортную сумму платежа. Таким образом он закрывает обязательства, исправляет кредитную историю и не лишается средств и имущества. Реально доходят до банкротства на более 10-15 процентов из тех, кто заявил о таком намерении.
https://ria.ru/20210701/putin-1739361975.html
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россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), экономика
06:20 23.07.2021 (обновлено: 11:21 23.07.2021)
 
Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами

Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне все чаще не хотят платить по своим долгам и заявляют о желании пройти процедуру банкротства: доля таких заемщиков выросла с четырех-пяти до семи процентов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Сейчас порядка 80 процентов неплательщиков ссылаются на финансовые трудности, при этом из них 60 процентов связывают их с пандемией, в условиях которой доход снизился в среднем на 20-30 процентов", — объяснили в организации.

Около пяти процентов россиян, которые не выплачивают кредиты, не согласны с суммой долга и хотят ее оспорить, а еще пять — не готовы решать вопрос в досудебном порядке. Такое решение, как пояснили в НАПКА, вызвано мнением, что суд встанет на защиту физического лица, при этом нет понимания, что он руководствуется буквой закона и ранее подписанным договором. Оставшиеся три процента называют другие причины.
По словам президента ассоциации Эльмана Мехтиева, на увеличение числа желающих стать банкротами повлияла совокупность факторов. Основной — рост количества людей, которые узнали об этой процедуре и возможности ее пройти.
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Однако, по его словам, не все, кто хочет начать этот процесс, идут до конца, а также подходят под требования.
"Кроме того, мы видим, что, несмотря на рост осведомленности, подробности и последствия процедуры знает не более трети — для многих это по-прежнему мнимый легкий способ не платить по ранее взятому кредиту", — отметил Мехтиев.
Управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель назвал банкротство действенной мерой, направленной на помощь оказавшимся в действительно трудной финансовой ситуации. Однако, как предупредил эксперт, оно имеет свою цену: получить заем с такой пометкой в кредитной истории в будущем крайне трудно.
По его словам, порядка половины должников, кто ранее задумывался о процедуре, делает выбор в пользу индивидуальной работы с долгом: ему могут предложить частичное списание и более комфортную сумму платежа. Таким образом он закрывает обязательства, исправляет кредитную историю и не лишается средств и имущества. Реально доходят до банкротства на более 10-15 процентов из тех, кто заявил о таком намерении.
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РоссияНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Экономика
 
 
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