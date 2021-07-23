https://ria.ru/20210723/azerbaydzhan-1742581185.html

В Азербайджане заявили о гибели военного при обстреле

В Азербайджане заявили о гибели военного при обстреле - РИА Новости, 23.07.2021

В Азербайджане заявили о гибели военного при обстреле

Минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на границе. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:42

2021-07-23T16:42

2021-07-23T16:42

россия

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БАКУ, 23 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении на границе."Двадцать третьего июля примерно в 16.00 (15.00 мск) подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий азербайджанской армии гизирь Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом", - сообщили в пресс-службе минобороны в пятницу.В оборонном ведомстве отметили, что подразделения ВС Азербайджана предпринимают ответные действия."Армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении", - утверждают в пресс-службе министерства.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210717/azerbaydzhan-1741672040.html

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